Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Ölunfall auf dem Neckar - Defekt an einer Hydraulikleitung an einem Bagger - Ölfilm auf dem Neckar - Feuerwehr dämmt Gefahrstoffaustritt ein

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Stuttgart (ots)

Lage:

Am heutigen Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Stuttgart gegen 16:45 Uhr zu einem Ölunfall in den Neckarhafen in Bad-Cannstatt alarmiert. Auf einem am Neckar liegenden Privatgelände kam es nach einem Schlauchplatzer an einem Bagger zu einem Hydraulikölaustritt. Der Hydraulikölaustritt am Bagger konnte durch die Firma selbst gestoppt werden. Die Regenschauer führten dazu, dass ausgelaufenes Hydrauliköl in den Neckar gespült wurde und sich ein ca. 50 Quadratmeter großer Ölfilm bildete.

Maßnahmen:

Der Gefahrstoffaustritt wurde von der Feuerwehr von einem Feuerwehrboot aus mittels Ölvlies eingedämmt. Die Austrittstelle an der Kaimauer wurde vom Boot aus abgedichtet. Neben einem Feuerwehrboot kam auch der Gerätewagen Wasserrettung zum Einsatz. Eine großflächige Ausbreitung des Hydrauliköls konnte somit zum Schutz der Umwelt verhindert werden.

Kräfte Berufsfeuerwehr:

- Leitungsdienst Feuerwache 3 - GW-Wasserrettung Feuerwache 3 - GW-Logistik Feuerwache 2

Kräfte Freiwillige Feuerwehr:

- Feuerwehrmehrzweckboot Stuttgart-Untertürkheim

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