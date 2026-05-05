PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Ölunfall auf dem Neckar - Defekt an einer Hydraulikleitung an einem Bagger - Ölfilm auf dem Neckar - Feuerwehr dämmt Gefahrstoffaustritt ein

FW Stuttgart: Ölunfall auf dem Neckar - Defekt an einer Hydraulikleitung an einem Bagger - Ölfilm auf dem Neckar - Feuerwehr dämmt Gefahrstoffaustritt ein
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Stuttgart (ots)

Lage:

Am heutigen Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Stuttgart gegen 16:45 Uhr zu einem Ölunfall in den Neckarhafen in Bad-Cannstatt alarmiert. Auf einem am Neckar liegenden Privatgelände kam es nach einem Schlauchplatzer an einem Bagger zu einem Hydraulikölaustritt. Der Hydraulikölaustritt am Bagger konnte durch die Firma selbst gestoppt werden. Die Regenschauer führten dazu, dass ausgelaufenes Hydrauliköl in den Neckar gespült wurde und sich ein ca. 50 Quadratmeter großer Ölfilm bildete.

Maßnahmen:

Der Gefahrstoffaustritt wurde von der Feuerwehr von einem Feuerwehrboot aus mittels Ölvlies eingedämmt. Die Austrittstelle an der Kaimauer wurde vom Boot aus abgedichtet. Neben einem Feuerwehrboot kam auch der Gerätewagen Wasserrettung zum Einsatz. Eine großflächige Ausbreitung des Hydrauliköls konnte somit zum Schutz der Umwelt verhindert werden.

Kräfte Berufsfeuerwehr:

   -	Leitungsdienst Feuerwache 3 -	GW-Wasserrettung Feuerwache 3 -	
GW-Logistik Feuerwache 2

Kräfte Freiwillige Feuerwehr:

   -	Feuerwehrmehrzweckboot Stuttgart-Untertürkheim

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 15:20

    FW Stuttgart: Pilotierung einer Alarminformation für Pressevertreter

    Stuttgart (ots) - Im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Pressevertretern pilotiert die Feuerwehr Stuttgart ab Mitte Juni eine Alarminformation. Bei gewissen Alarmstichworten oder nach Bedarf können die Disponenten der Integrierten Leitstelle Stuttgart ab Mitte Juni akkreditierte Pressevertreter per E-Mail über den Einsatz informieren, ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 21:37

    FW Stuttgart: Drei verletzte Personen durch defekte Gastherme

    Stuttgart (ots) - - Kohlenmonoxid (CO) in Mehrfamilienhaus - CO-Melder des Rettungsdienstes lösten aus - Feuerwehr führt Luftmessungen und Belüftungsmaßnahmen durch Am Samstagabend alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses aufgrund einer kurzzeitig bewusstlosen Person gegen 18:15 Uhr den Notruf 112. Als die ersten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in der Sulzerrainstraße in Stuttgart Bad Cannstatt eintrafen, ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 17:53

    FW Stuttgart: Vegetationsbrand führt zu Rauchentwicklung

    Stuttgart (ots) - - Vegetationsbrand an der Zufahrt zum Cannstatter Wasen - Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden - Anhaltende Trockenheit führt zu hoher Vegetationsbrandgefahr Am Samstagnachmittag alarmierten mehrere Personen gegen 16:35 Uhr die Feuerwehr Stuttgart aufgrund einer Rauchentwicklung im Bereich des Parkplatzes / Campingplatzes des Cannstatter Wasens in Stuttgart. Die ersten Einsatzkräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren