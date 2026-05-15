Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zugbegleiterin attackiert und verletzt

Weinheim (ots)

Am späten Donnerstagabend (14. Mai) ist es im RE60 zu einer körperlichen Attacke auf eine Zugbegleiterin gekommen. Der Tatverdächtige hat zuvor unerlaubt eine Zigarette im Zug geraucht. Die Geschädigte ist in ein Krankenhaus gekommen.

Gegen 20:40 Uhr befand sich der 34-jährige syrische Staatsangehörige im RE60 (Laufweg Mannheim - Frankfurt). Auf Höhe des Bahnhofs Weinheim rauchte er auf seinem Sitzplatz verbotenerweise eine Zigarette. Die 49-jährige geschädigte Zugbegleiterin kroatischer Staatsangehörigkeit sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an und verwies ihn aufgrund dessen des Zuges. Der 34-Jährige reagierte hierauf aggressiv und schlug der Frau unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Die Geschädigte erlitt durch den Schlag eine Platzwunde am Auge und wurde später durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Bei Ankunft der Bundespolizei am Weinheimer Bahnhof hatte sich 34-Jährige bereits entfernt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte des Polizeireviers Weinheim den Mann wenig später im Stadtgebiet fest.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen besonders schweren Falls des Diebstahls polizeilich zur Ermittlung seines Aufenthaltes gesucht wurde.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

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