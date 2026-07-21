Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kellerabteil aufgebrochen

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20. Juli) haben sich Unbekannte Zutritt zum Untergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Klosterstraße verschafft. Im Keller des Wohngebäudes brachen sie dann das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde aus dem Kellerraum nichts entwendet. Wie die Kriminellen in das Kellergeschoss gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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