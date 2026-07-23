Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bus stößt mit Auto zusammen

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Hückeswagen (ots)

Am Mittwoch (22. Juli) kam es an der Kreuzung "B237/Industriestraße/Winterhagen" zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto und ein Omnibus beteiligt waren. Ein 28-jähriger Busfahrer war auf der B237 aus Remscheid in Richtung Hückeswagen unterwegs und wollte gegen 17:40 Uhr an der Kreuzung nach links auf die Industriestraße abbiegen. Beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Honda einer 80-jährigen Frau aus Hückeswagen, die auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Remscheid fuhr. Durch die Kollision zog sich die Hückeswagenerin schwere Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Wipperfürther Busfahrer, sowie seine vier Fahrgäste überstanden den Verkehrsunfall verletzungsfrei. Auch der Bus blieb fahrbereit und wurde von Mitarbeitern des Busunternehmens abgeholt. Der Honda musste abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Die Kreuzung musste im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden, bis ca. 19:40 Uhr, gesperrt werden.

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