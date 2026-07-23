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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kofferdieb in Radevormwald unterwegs

Radevormwald (ots)

Den Start in den Urlaub hatte sich eine Familie aus Radevormwald wohl anders vorgestellt. Für den kurz bevorstehenden Taxitransfer stellten sie gegen 7 Uhr zwei Koffer auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus bereit. Wenige Minuten später waren die Koffer verschwunden.

Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie ein Mann in einem silbernen VW Sharan vorfährt, aussteigt und die Koffer einlädt. Der Unbekannte wird als ca. 40-50 Jahre alt, ca. 1,75 m-1,85 m groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte graue Haare und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war der Kofferdieb mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Weste, einem grünen T-Shirt und schwarzen Schuhen. Der Sharan wies eine Delle in der linken hinteren Tür auf. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch (22. Juli) in der Straße "Laakbaum".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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