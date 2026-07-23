Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher schlagen in Hohkeppel zu

Lindlar (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag (18. Juli), 4:30 Uhr, bis Mittwoch (22. Juli), 14:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Burghof" eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster in der unteren Etage auf und stiegen in das Wohnhaus ein. Im Gebäude öffneten und durchwühlten sie sämtliche Schränke, Kommoden und Schubladen und verteilten den Inhalt wahllos auf dem Boden. Die Kriminellen stahlen eine Spardose mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag sowie das, vor dem Haus abgestellte Auto der Eigentümer.

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um ein schwarzes Coupé der Marke Volvo (Modell: C30) mit dem amtlichen Kennzeichen SU-PI1304. Auffällig an dem Fahrzeug ist ein tiefer Kratzer an der Fahrertür. Der Volvo wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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