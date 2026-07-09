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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Pizzeria - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 09.07.2026, kam es gegen 02:42 Uhr zu einem Einbruch in eine Pizzeria an der Schlachterstraße in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine Registrierkasse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schlachterstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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