Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - E-Scooter ohne Versicherung

Norderney - Radfahrer gestürzt

Aurich - Unfallflucht

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Norden - Vorfahrt missachtet

Marienhafe - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - E-Scooter ohne Versicherung

Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Montag in Lütetsburg angehalten und kontrolliert. Der Fahrer bediente während der Fahrt ein Handy. Zudem war der E-Scooter des 20-Jährigen nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde dem Heranwachsenden untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norderney - Radfahrer gestürzt

Ein 85 Jahre alter Radfahrer ist am Montag auf Norderney gestürzt. Der Mann fuhr gegen 11.20 Uhr auf der Jann-Berghaus-Straße und stürzte nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt mit seinem Pedelec. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Wochenende in Aurich. Vor einer Parzelle eines Kleingartenvereins in der Wallinghausener Straße touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen gelben Mazda. Der Unfall ereignete sich am Samstag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Aurich ist am Montag ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 19.40 Uhr fuhr eine 62 Jahre alte Wohnmobil-Fahrerin auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Wittmund, als vor ihr ein 68 Jahre alter VW-Fahrer verkehrsbedingt anhielt. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW des 68-Jährigen auf. Der Mann wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag in Norden. Ein 75 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 15.20 Uhr auf dem Funkweg in Fahrtrichtung Koppelstraße unterwegs. An der Einmündung zur Straße Im Spiet missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 58-jährigen Opel-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. In dem Opel wurde ein Kind leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Marienhafe - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Marienhafe. Am Montag zwischen 15.35 Uhr und 15.55 Uhr stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer vor einer Bankfiliale in der Burgstraße gegen einen schwarzen Audi. Der Wagen wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter 04934 910590 zu melden.

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