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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus
Wittmund - Ferienwohnung brannte

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in Friedeburg ist am Wochenende eingebrochen worden. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Marxer Rosenweg. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Brandgeschehen

Wittmund - Ferienwohnung brannte

Eine Ferienwohnung in Wittmund ist am Sonntag in Brand geraten. Am frühen Nachmittag fing es nach derzeitigem Erkenntnisstand in der Küche einer Doppelhaushälfte im Muschelpadd an zu brennen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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