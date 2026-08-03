Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus
Wittmund - Ferienwohnung brannte
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus
In ein Wohnhaus in Friedeburg ist am Wochenende eingebrochen worden. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Marxer Rosenweg. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.
Brandgeschehen
Wittmund - Ferienwohnung brannte
Eine Ferienwohnung in Wittmund ist am Sonntag in Brand geraten. Am frühen Nachmittag fing es nach derzeitigem Erkenntnisstand in der Küche einer Doppelhaushälfte im Muschelpadd an zu brennen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.
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