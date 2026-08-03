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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Pedelec gestohlen
Norden - Gartenhütte in Brand geraten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Pedelec gestohlen

In Marienhafe wurde am Sonntag ein E-Bike gestohlen. Unbekannte entwendeten vor einem Jugendcafé im Speckweg ein verschlossenes Pedelec der Marke Prophete. Die Tatzeit ist zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise auf den Verbleib des Rads nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Brandgeschehen

Norden - Gartenhütte in Brand geraten

In Norden ist am frühen Montagmorgen eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 4 Uhr zu einem Grundstück in der Osterstraße alarmiert. Zwischen zwei Häusern hatte dort eine Holzhütte Feuer gefangen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04931 9210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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