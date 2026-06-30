Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: B33, Gengenbach - Falschfahrer auf der Bundesstraße - Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Am Montagmittag konnte ein Lastwagenfahrer einen Autofahrer stoppen, der entgegen der Fahrtrichtung die B33 zwischen Ortenberg und Gengenbach befuhr. Der Fahrer eines Fiat mit Offenburger Kennzeichen soll gegen 13:45 Uhr an der Anschlussstelle Ortenberg/Zunsweier entgegen der Fahrtrichtung auf die B33 aufgefahren und anschließend in Richtung Gengenbach gefahren sein. Auf seiner Geisterfahrt soll der 89-Jährige auf der von ihm aus gesehen rechten Spur dann auf einen Lastwagen zugefahren sein. Der Fahrer des Lasters soll die Gefahr erkannt haben und dann auf die eigentliche linke Spur gewechselt haben, um den mutmaßlichen Geisterfahrer anzuhalten, was ihm auch gelang. Nachdem der 89-Jährige zum Stehen kam, soll der Lastwagenfahrer ihm den Autoschlüssel abgenommen und die Polizei verständigt haben. Gesucht wird nun nach möglicherweise gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Sollten Sie selbst oder andere Personen durch den mutmaßlichen Geisterfahrer gefährdet worden sein, nehmen Sie bitte unter der Nummer 07803 9662-0 Kontakt mit den Beamten des Polizeipostens Gegenbach auf.

/lh

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