Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Dachstuhlbrand in Reihenhaus

Gernsbach (ots)

Kurz nach 14:30 Uhr informierten Zeugen die Integrierte Leitstelle Mittelbaden/Rastatt am Montagnachmittag darüber, dass in Gernsbach ein Haus in Brand geraten sei. In der dortigen Kirchstraße konnten die alarmierten Kräfte von Polizei und Feuerwehr ein Reihenendhaus feststellen, dessen Dachstuhl in Flammen stand. Die Bewohner des Hauses sollen sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude befunden haben. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500.000 Euro. Wegen der Rauchentwicklung und des Eindringens vom Löschwasser ist neben dem Brandort auch das Nachbarhaus nicht bewohnbar. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt und wird nun ermittelt. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren aus Gernsbach und Gaggenau, das THW Rastatt sowie das DRK.

/lh

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