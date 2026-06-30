Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unfall zwischen Auto und Ampelmast

Haslach (ots)

Am Montagabend kam es in Haslach zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Ampelanlage. Der 54-jährige Fahrer eines weißen Mercedes soll gegen 18 Uhr die B33 von Steinach kommend in Richtung Hausach befahren haben und an der Einmündung der B294 nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Vor einer Fahrt in den Gegenverkehr konnte ihn nur ein auf einer Verkehrsinsel stehender Ampelmast bewahren, mit dem er frontal zusammenstieß. Da bei dem Fahrzeug des 54-Jährigen nach der Kollision Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Haslach hinzugezogen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der mutmaßliche Unfallfahrer wurde wegen der ausgelösten Airbags aber vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der Mercedes, bei dem in Folge des Zusammenstoßes ein Schaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ampelanlage blieb hingegen funktionstüchtig, trug aber einen Schaden in bislang unbekannter Höhe davon. Wie es zu dem Unfall kam und ob dabei Ablenkung eine Rolle spielte, ermittelt nun das Polizeirevier Haslach.

/lh

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