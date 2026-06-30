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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Gegen Baum geprallt: Schwerverletzt

Appenweier (ots)

Ein Schwerverletzter und rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am heutigen Dienstagmorgen auf der B28 in Fahrtrichtung Oberkirch. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 27 Jahre alter BMW-Fahrer im Bereich des Abfahrtsastes zur B3 ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist kurz vor 9 Uhr gegen einen Baum geprallt. Neben dem stark demolierten BMW hat auch der Baum erhebliche Beschädigungen erlitten. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die B28 war kurzzeitig gesperrt, was zu einem Rückstau bis auf die B3 führte. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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