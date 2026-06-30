Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts des Rauschgifthandels

Kehl (ots)

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung bearbeitet die Kriminalpolizei Offenburg ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Betreiber von Shisha- und Cocktail-Lounges wegen des Verdachts des illegalen Rauschgifthandels. Durch die Staatsanwaltschaft Offenburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Lokalitäten und relevante Wohnungen beantragt, die am Freitagabend mit einer großen Anzahl von Polizeikräften vollzogen wurden. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg wurden durch Einsatzkräfte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt und des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Die Polizei konnte kleinere Mengen von Rauschgift, die augenscheinlich zum Verkauf vorportioniert waren, und verbotene Hieb- und Stichwaffen auffinden und sicherstellen. Des Weiteren wurden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, die Abgaben- und die Spieleverordnung festgestellt, da sich mutmaßlich unversteuerter Shisha-Tabak in einer der Bars befand und der Verdacht besteht, dass Spielautomaten nicht ordnungsgemäß betrieben wurden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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