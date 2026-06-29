Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau/Michelbach - Großbrand - 2. Update

Gaggenau/Michelbach (ots)

Um der Brandursache nach dem Großbrand am Donnerstagabend im Heilweg auf den Grund zu gehen, wird der Brandort in den kommenden Tagen von einem Sachverständigen zusammen mit Kriminaltechnikern der Kriminalpolizei Offenburg sowie den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau untersucht. Der Gebäudekomplex ist nach wie vor auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beschlagnahmt. Der Sachschaden an dem Wohnhaus, an der ehemaligen Schreinerei sowie einer Lagerhalle und den Werkstatträumen dürfte inklusive des Inventars in die Millionen gehen. Das Feuer hat die Gebäude komplett zerstört, die nun allesamt nicht mehr nutzbar sind. Bewohner oder Anwohner wurde bei dem Großbrand nicht verletzt, allerdings haben drei Einsatzkräfte der Feuerwehr durch die Hitzeentwicklung leichte Verletzungen davongetragen und mussten medizinisch behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Pressemitteilung vom 26.06.2026, 0:13 Uhr

Gaggenau/Michelbach - Großbrand - 1. Update

Die Feuerwehren sind weiterhin bei der Brandbekämpfung an den beiden betroffenen Gebäuden im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde von den evakuierten Anwohnern niemand verletzt. Warum es am Donnerstagabend zu dem Brandausbruch in dem ehemaligen Holzverarbeitungsbetrieb oder dem Wohnhaus gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

/ks

Ursprungsmeldung vom 25.06.2026, 22:19 Uhr

Gaggenau/Michelbach - Großbrand

Über Notruf ging am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr die Meldung über einen Großbrand in einem ehemaligen holzverarbeitenden Betrieb samt Wohnhaus im Heilweg ein. Rettungskräfte der umliegenden Feuerwehren, des DRK, des Technischen Hilfswerks und der Polizei sind aktuell an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr ist mit Hochdruck an der Brandbekämpfung und versucht einen Übergriff der Flammen auf die angrenzenden Gebäude zu verhindern. Für die betroffenen etwa 25 Anwohner der im Heilweg evakuierten Häuser wurde in der Wiesentalhalle eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Ortsdurchfahrt Michelbach ist aufgrund der Löscharbeiten für den Verkehr komplett gesperrt.

/ks

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