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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Fahrzeugbrände in Sonnborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Zu zwei Fahrzeugbränden in Sonnborn gestern Abend (06.05.2026, 20:10 
Uhr) sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr einen brennenden Skoda an der 
Kirchhofstraße. Kurze Zeit später konnte wenige Meter entfernt ein 
ebenfalls brennender Peugeot festgestellt werden. 

Die Feuerwehr konnte die Brände schnell unter Kontrolle bringen. 

Der Schaden an dem Skoda ist geringfügig, wohingegen der Peugeot 
vollständig zerstört wurde.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe kann eine vorsätzliche 
Brandstiftung und ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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