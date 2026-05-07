Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Fahrzeugbrände in Sonnborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Zu zwei Fahrzeugbränden in Sonnborn gestern Abend (06.05.2026, 20:10 Uhr) sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr einen brennenden Skoda an der Kirchhofstraße. Kurze Zeit später konnte wenige Meter entfernt ein ebenfalls brennender Peugeot festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell unter Kontrolle bringen. Der Schaden an dem Skoda ist geringfügig, wohingegen der Peugeot vollständig zerstört wurde. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe kann eine vorsätzliche Brandstiftung und ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell