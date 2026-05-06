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Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Cannabis-Fund in Pkw

Wuppertal (ots)

In der Nacht (06.05.2026, 03:00 Uhr) nahm die Polizei einen 
27-Jährigen fest, der eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel und 
eine größere Summe Bargeld mit sich führte. 

Zunächst fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 01:30 Uhr ein Ford 
auf, da er mit eingeschaltetem Licht auf dem Parkplatz einer 
Kleingartenanlage an der August-Bebel-Straße stand. Als die Beamten 
den Fahrzeugführer kontrollieren wollten, ging dieser zu Fuß in 
Richtung Kleingartenanlage. Da jedoch der Verdacht bestand, dass der 
27-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm 
eine mögliche Fahrt mit dem Pkw untersagt. Als die Polizisten gegen 
03:00 Uhr erneut die August-Bebel-Straße entlangfuhren, war der Ford 
nicht mehr vor Ort. Bei durchgeführten Ermittlungen an der 
Halteranschrift, erkannten die Beamten den Pkw. Der 27-Jährige 
versteckte sich erfolglos vor der Polizei in seinem Fahrzeug. Bei der
Kontrolle des Mannes und des Fahrzeugs, fanden die Beamten eine nicht
geringe Menge Betäubungsmittel und Bargeld auf. 

Anschließend nahmen die Einsatzkräfte den 27-Jährigen vorläufig fest.

Neben den Betäubungsmitteln wurden die Fahrzeugschlüssel 
sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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