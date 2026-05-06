Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Cannabis-Fund in Pkw

Wuppertal (ots)

In der Nacht (06.05.2026, 03:00 Uhr) nahm die Polizei einen 27-Jährigen fest, der eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel und eine größere Summe Bargeld mit sich führte. Zunächst fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 01:30 Uhr ein Ford auf, da er mit eingeschaltetem Licht auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage an der August-Bebel-Straße stand. Als die Beamten den Fahrzeugführer kontrollieren wollten, ging dieser zu Fuß in Richtung Kleingartenanlage. Da jedoch der Verdacht bestand, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine mögliche Fahrt mit dem Pkw untersagt. Als die Polizisten gegen 03:00 Uhr erneut die August-Bebel-Straße entlangfuhren, war der Ford nicht mehr vor Ort. Bei durchgeführten Ermittlungen an der Halteranschrift, erkannten die Beamten den Pkw. Der 27-Jährige versteckte sich erfolglos vor der Polizei in seinem Fahrzeug. Bei der Kontrolle des Mannes und des Fahrzeugs, fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel und Bargeld auf. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte den 27-Jährigen vorläufig fest. Neben den Betäubungsmitteln wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

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