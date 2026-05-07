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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf - Unfallflucht auf der Uellendahler Straße

Wuppertal (ots)

In der Nacht vom 05.05.2026 zum 06.05.2026 kam es auf der 
Uellendahler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. 

Ein 25-jähriger Mann stellte am 05.05.2026, gegen 18:00 Uhr, einen 
Ford Fiesta auf den provisorischen Parkflächen mittig der 
Uellendahler Straße, zwischen den Straßen Am Haken und Weinberg, ab. 
Als er am nächsten Morgen, gegen 09:30 Uhr, zu dem Pkw zurückkam, 
stellte er einen größeren Schaden am rechten Kotflügel des Ford fest.

Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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