Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf - Unfallflucht auf der Uellendahler Straße

Wuppertal (ots)

In der Nacht vom 05.05.2026 zum 06.05.2026 kam es auf der Uellendahler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 25-jähriger Mann stellte am 05.05.2026, gegen 18:00 Uhr, einen Ford Fiesta auf den provisorischen Parkflächen mittig der Uellendahler Straße, zwischen den Straßen Am Haken und Weinberg, ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 09:30 Uhr, zu dem Pkw zurückkam, stellte er einen größeren Schaden am rechten Kotflügel des Ford fest. Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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