Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Klapprad gestohlen

Norden - E-Scooter gestohlen

Wiesmoor - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Großefehn - Auto beschädigt

Moordorf - Sachbeschädigung auf Friedhof

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Klapprad gestohlen

Unbekannte haben auf Norderney ein Klapprad gestohlen. Zwischen Sonntag, 23.45 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, entwendeten die Täter in der Rheinstraße ein silbernes Elektro-Klapprad der Marke Qio. Das Fahrrad stand zur Tatzeit vor einem Wohnhaus. Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter 04932 92980 entgegen.

Norden - E-Scooter gestohlen

Vor einem Fitnessstudio in der Bahnhofstraße in Norden ist am Montag ein E-Scooter entwendet worden. Der schwarze Scooter der Marke Segway wurde zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr aus einem Fahrradständer gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Ein 78-jähriger Mann aus Wiesmoor ist am Wochenende Opfer von Betrügern geworden. Der Senior erhielt auf seinem Computer-Bildschirm plötzlich eine Sperr-Meldung und wurde aufgefordert, mit dem Microsoft-Support Kontakt aufzunehmen. Er rief dafür die auf dem Bildschirm angezeigte Rufnummer an. Die Täter erlangten im weiteren Verlauf den Fernzugriff auf den Computer und konnten mehrere Online-Überweisung vornehmen. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Als der Mann den Betrug erkannte, war das Geld bereits verloren. Er erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Großefehn - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein Auto wurde am Sonntag auf einem Parkplatz in Großefehn beschädigt. Zwischen 17 Uhr und 18.10 Uhr zerkratzten Unbekannte die Beifahrerseite eines grauen VW Golf. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße Waterpad. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Moordorf - Sachbeschädigung auf Friedhof

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Donnerstag, 16. Juli, auf einem Friedhof in Moordorf ereignet hat. Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person den Friedhof in der Zingelstraße und beschädigte ein Grab durch Feuer. Es entstand Sachschaden an einem Holzkreuz und am Grabschmuck. Zeugen, die hierzu weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 04942 204200 zu melden

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