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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Sperrung eines Strandabschnitts wegen eines angespülten Gegenstands

Aurich/Wittmund (ots)

Auf Norderney wurde um 11:25 Uhr ein Gegenstand am westlichen Strandbereich angespült, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Stoff für das Herbeiführen von kontrollierten, kommerziellen Sprengungen handelt.

Nach einer Erörterung mit Spezialkräften wurde vorerst ein Sicherheitsbereich von 300 Metern um den Fundort festgelegt, der nicht betreten werden darf. Weitere Evakuierungsmaßnahmen sind aktuell nicht erforderlich.

Eine Gefährdung für die Menschen auf Norderney besteht nicht. Spezialkräfte, für den Umgang mit entsprechenden Stoffen, befinden sich auf dem Weg nach Norderney.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Julian Ritz
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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