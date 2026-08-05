Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Anhänger von Grünfläche gestohlen

Juist - Versuchter Einbruch in eine Wohnung

Marienhafe - Diebstahl von zwei Pedelecs

Südbrookmerland - Diebstahl von Zaunelementen

Aurich (ots)

Dornum - Anhänger von Grünfläche gestohlen

In Dornum wurde durch Unbekannte ein Kfz-Anhänger von einer Grünfläche in der Straße Am Galgenhügel entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitagabend, 31.07.2026, bis Montagmorgen, 03.08.2026. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 04933 992750 bei der Polizei Dornum zu melden.

Juist - Versuchter Einbruch in eine Wohnung

In der Zeit von Sonntag, 09:00 Uhr, bis Montag, 15:00 Uhr, versuchten Unbekannte eine Tür zu einer Wohnung in der Herrenstrandstraße gewaltsam zu öffnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Juist unter Telefon 04935 921570 zu melden.

Marienhafe - Diebstahl von zwei Pedelecs

Am 04.08.2026, zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr, wurden zwei vor einer Arztpraxis an der Straße Am Markt in Marienhafe abgestellte baugleiche Gudereit E-Bikes entwendet. Zeugen die Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Marienhafe unter Tel. 04934910590 in Verbindung zu setzen.

Südbrookmerland - Diebstahl von Zaunelementen

Unbekannte entwendeten eine größere Anzahl Bauzaunelemente von einer Baustelle in der Straße "Krummer Weg". Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 10:45 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe einer niedrigen, vierstelligen Summe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Südbrookmerland unter Telefon 04942 204200 zu melden.

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