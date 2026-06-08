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"Ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Junge." Für Matthias Killing erfüllt sich am Donnerstag in "Die Landarztpraxis" ein Traum

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Unterföhring (ots)

Er begleitet Deutschland im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" durch den Morgen oder steht bei "ran"-Sportübertragungen als Reporter auf dem Platz. Und: Er ist seit Folge 1 treuer Zuschauer der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis". Seine Moderationskollegin Karen Heinrichs bezeichnete ihn sogar schon live im #FFS als "Hardcore-Fan". Jetzt geht für ihn ein Traum in Erfüllung: Matthias Killing wird selbst Teil der Serie! Am Donnerstag, 11. Juni 2026, besucht er in "Die Landarztpraxis" das Hotel "Alte Post" und genießt die Gastfreundschaft der Marinos. "Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes", schwärmt der Moderator gerührt und erzählt über den Moment, als er beim Dreh die vertraute Kulisse betrat: "Da stand ich dort zum ersten Mal mitten in Wiesenkirchen, das war so ein Moment: Ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Junge."

"Die Landarztpraxis" mit Matthias Killing, am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 19:00 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn, produziert von Filmpool Entertainment.

Diese Sendung wird auch in Ultra-HD übertragen. Alle Informationen zum Empfang finden Sie hier.

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