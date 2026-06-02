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Anpfiff für den Fußball-Sommer! Jörg Pilawa nominiert Kevin Großkreutz und Frank Buschmann für "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Fußball-Spezial"

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Unterföhring (ots)

Unterföhring, 2. Juni 2026. Die Trikots sind gebügelt, die Flaggen gehisst - aber sind auch die grauen Zellen in WM-Form? Eine Woche vor dem offiziellen Anstoß der Weltmeisterschaft bittet Jörg Pilawa im "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Fußball-Spezial" zum mentalen Warm-up für das Turnier des Jahres - zu sehen am Donnerstag, 4. Juni um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Für dieses Match hat sich der Moderator hochkarätige Verstärkung in den Kader geholt. Die brennenden Fragen vor dem Anstoß: Behält Kommentatoren-Legende Frank "Buschi" Buschmann auch ohne Mikro am Spielfeldrand die Übersicht? Und beweist Weltmeister Kevin Großkreutz, dass er nicht nur auf dem Rasen, sondern auch bei kniffligen Logik-Sprints eine echte Allzweckwaffe ist?

Die 100 Kandidatinnen und Kandidaten im Studio verwandeln Jörg Pilawas Quiz-Arena in eine echte Fankurve: Mit dabei sind ein wandelndes HSV-Archiv, eine Schiedsrichter-Familie über drei Generationen und ein weitgereister Stadion-Tester. Zwischen Einlaufkindern, Maskottchen und La-Ola-Wellen dribbeln sich die 100 Kandidatinnen und Kandidaten am Donnerstagabend durch fußballerisch verpackte Rechenrätsel, taktische Wortspiele und optische Täuschungen. Wem gelingt der entscheidende Treffer auf dem Weg zur 1%-Frage? Und wer krönt sich zum Quiz-Champion und räumt die Siegprämie von bis zu 100.000 Euro ab?

Auch für die Fans auf der heimischen Tribüne heißt es: Mitspielen ist Pflicht! Über die Joyn-App können die Zuschauerinnen und Zuschauer live mitspielen und pro Folge bis zu 1.000 Euro gewinnen. Sollte die 1%-Frage im Studio nicht verwandelt werden, gibt es für die App-User einen satten Nachschlag: Dann winkt die Chance auf 5.000 Euro.

"Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Fußball-Spezial" - am Donnerstag, 4. Juni 2026 um 20:15 Uhr in SAT.1 in UHD und auf Joyn

Pressekontakt: Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

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