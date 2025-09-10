Remi Technology Pte. Ltd

Remi Tech läutet neue Ära der rechtskonformen Stablecoin-Abwicklung ein - Stärkung des traditionellen Finanzwesens und des rechtskonformen Web3 mit einer Infrastruktur der nächsten Generation

Remi Technology, ein Pionier im Bereich rechtskonformer digitaler Finanzlösungen, hat heute das Remi Global Stablecoin Clearing System eingeführt – eine einzigartige Infrastruktur, die eine Abwicklung in Bankqualität mit integrierten AML/CFT- und RegTech-Funktionen verbindet. Dieser Durchbruch definiert die grenzüberschreitende Finanzierung neu, indem er die Effizienz von Stablecoin mit der regulatorischen Sicherheit für Banken, Finanzinstitute und Web3-Unternehmen verbindet.

Ein neuer Standard für ein rechtskonformes digitales Finanzwesen

Das Remi-System bietet ein regulierungsfähiges Rahmenwerk für die Ausgabe, den Handel und die Abrechnung von Stablecoins und behebt damit kritische Probleme im globalen Zahlungsverkehr:

Sofortige, kostengünstige Interbankentransaktionen mit integrierter Compliance

mit integrierter Compliance Liquidität in Echtzeit durch vollständige Integration mit traditionellen Banksystemen

durch vollständige Integration mit traditionellen Banksystemen Regulatorische Live-Aufsicht für transparente, überprüfbare Arbeitsabläufe

für transparente, überprüfbare Arbeitsabläufe Robuste AML/CFT-Kontrollen zum Schutz von Instituten und Usern vor illegalen Geldmitteln

Die RegTech-Innovation von Remi Tech bietet eine einheitliche On-Chain/Off-Chain-KYC-Infrastruktur, die durch drei spezielle regulatorische Dashboards ergänzt wird: Echtzeit-Screening, AML, und operative Überwachung. Diese bieten Regulierungsbehörden Echtzeit-Datenzugang und erweiterte Überwachungsfunktionen.

Durch die Kombination von FinTech und RegTech in einem KYC-Rahmenwerk beseitigt Remi den Zielkonflikt zwischen Geschwindigkeit und Compliance und ermöglicht so sichere und effiziente interinstitutionelle Transaktionen. Außerdem liefert es den geldpolitischen Entscheidungsträgern über regulatorische Dashboards Echtzeit-Einblicke.

Das System umfasst ein spezielles Modul, das Zentralbanken bei der Überwachung wichtiger Stablecoin-Kennzahlen wie Zinssätze, M0, M2 und Wechselkurse auf den Onshore- und Offshore-Märkten unterstützt. Es ermöglicht Behörden, Auswirkungen auf die geldpolitischen Transmissionsmechanismen zu bewerten und starke Schwankungen der Zinssätze und Wechselkurse zu verhindern.

Die Lösung von Remi bietet außerdem:

Automatisiertes regulatorisches Reporting

KI-gesteuerte Transaktionsüberwachung

Verfolgung der Einhaltung von Rechtsvorschriften

„Im traditionellen Finanzwesen stehen Sicherheit und Konformität im Vordergrund, während bei Web3 die Effizienz im Vordergrund steht. Remi löst dieses Dilemma auf einzigartige Weise mit einer nahtlosen, vereinheitlichten Lösung", so YongCheng Zhang, CTO von Remi Tech, „Unsere Plattform ermöglicht es Banken und Emittenten von digitalen Vermögenswerten, das Potenzial von Stablecoins zu nutzen – ohne regulatorische Kompromisse. Sie bildet die Grundlage für eine neue Ära globaler Finanzkonnektivität."

Branchenneuheiten: Warum Remi sich abhebt

Erstes sofortiges Stablecoin-gestütztes Interbanken-Abwicklungsnetz mit niedrigen Kosten Erste vollständig in die Bankensysteme integrierte Stablecoin-Plattform Erste Stablecoin-Plattform mit integrierten AML/CFT-Funktionen Erste Stablecoin-Plattform ermöglicht regulatorische Aufsicht in Echtzeit Erste Stablecoin-Plattform, die Devisenandel ermöglicht Erste End-to-End-Lösungen zur Unterstützung des Stablecoin-Ökosystems

Informationen zu Remi Technologie

Remi Technology ist ein in Singapur ansässiges Fintech-Unternehmen, das Stablecoin-Clearing- und Abwicklungsinfrastrukturen für Banken und Finanzinstitute weltweit bereitstellt. Sie finden uns unter www.remitech.ai oder www.linkedin.com/company/remi-tech.

