Anpfiff für Sportschau LIVE: die neue Bundesliga Show auf Twitch

Gemeinsam den Bundesliga-Samstag wie mit guten Freunden verfolgen – das geht ab dieser Saison bei Sportschau LIVE auf Twitch. Zum Auftakt am 23. August sendet Host Malte Völz live von der Gamescom, gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger und Streamer Chefstrobel.

Am Wochenende rollt der Ball wieder in der Bundesliga und die Sportschau ist mit einer neuen Live-Show auf Twitch dabei. Moderator Malte Völz führt künftig jeden Bundesliga-Samstag ab 14.30 Uhr bei Sportschau LIVE auf dem Twitch-Kanal der ARD durch die aktuellen 15.30 Uhr Partien: Zusammen mit prominenten Gästen, spannenden Liveschalten zur Kommentatoren-Cam ins Stadion und natürlich der Community im Chat.

Zum Start am 23. August gibt es gleich zwei besondere Überraschungen. Die erste Ausgabe von Sportschau LIVE kommt direkt vom ARD-Stand auf der Gamescom. Bastian Schweinsteiger ist als Experte mit dabei und läutet die neue Saison ein: „Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Und ich glaube, es wird eine Saison mit vielen Überraschungen. Es wird spannend!“

Bei jeder Sendung meldet sich eine Reporterin oder ein Reporter per Kommentatoren-Cam aus dem Stadion. Die WDR-Moderatorin Luise Kropff berichtet am ersten Spieltag ihre Eindrücke live aus Frankfurt vom Spiel gegen Werder Bremen. Die Community bleibt dank Reporterinnen und Reporter aus den anderen Stadien immer auf dem neuesten Stand. Alle Tore und Entscheidungen werden unterhaltsam und zugleich fachlich diskutiert – immer mit aktiver Beteiligung des Chats.

Ob Traumtor oder Fehlpass, Spielanalyse oder spontane Quatschrunde, bei Sportschau LIVE geht’s um all das, was einen spannenden Bundesliga-Samstag ausmacht. Immer am Start ist auch ein Gast aus der Twitch-Szene: Streamer Chefstrobel ist zum Auftakt bei der Gamescom mit dabei. Gastgeber Malte Völz, bekannt von 1LIVE, WUMMS und dem Sportschau-Kneipenquiz, freut sich auf die erste Ausgabe live von der Gamescom: „Ich hab richtig Lust gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger, Chefstrobel und dem Chat in die neue Saison zu starten. Besser geht’s nicht. Und das Allerbeste: Um alles in den Stadien mitzubekommen, muss ich mir noch nicht mal ein Abo holen.“

Sportschau LIVE läuft jeden Bundesliga-Samstag ab 14.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal der ARD (twitch.tv/ard).

