WDR Westdeutscher Rundfunk

Jetzt Online: WDR-Kandidat:innencheck zur Kommunalwahl 2025

  • Bild-Infos
  • Download

Köln (ots)

Zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 14. September 2025 bietet der WDR auch dieses Jahr einen Kandidat:innencheck an. Wählerinnen und Wähler haben ab sofort die Möglichkeit, die Direktkandidatinnen und -kandidaten ihrer Wahlkreise digital kennenzulernen. Rund 1.050 Politikerinnen und Politiker aus ganz NRW haben mitgemacht.

Beim WDR-Kandidat:innencheck präsentieren sich Direktkandidierende mit ihren politischen Ideen in einem kurzen Video. Drei Fragen, drei Antworten – um die Aussagen der Kandidatinnen und Kandidaten vergleichen zu können, beantworteten alle Teilnehmenden folgende Fragen in jeweils 60 Sekunden:

  • Wie wollen Sie den Sanierungsstau in Ihrer Kommune auflösen?
  • Was wollen Sie vor Ort konkret bei den Themen Wohnen, Mobilität und Sicherheit angehen?
  • Welche weiteren Themen sind Ihnen wichtig?

Zum WDR-Kandidat:innenchek geht es hier: https://www1.wdr.de/kandidatencheck/2025/kommunalwahl/index.html

Der WDR hat in den vergangenen Monaten rund 1.400 Direktkandidaten und -kandidatinnen aus mehr als 400 Kreisen, Städten und Gemeinden in NRW eingeladen, am WDR-Kandidat:innencheck teilzunehmen. Die Videos wurden mit einer eigens für den Kandidat:innencheck entwickelten App hochgeladen.

Info-Kasten:

Kandidat:innencheck zur Kommunalwahl 2025

Teilnehmen konnten alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Ämter:

  • Bürgermeister/Bürgermeisterin
  • Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin
  • Landrat/Landrätin

Ergebnisse und Analysen zu den Wahlen am 14. September sowie den Stichwahlen am 28. September 2025 finden Sie hier: https://www1.wdr.de/nachrichten/wahlen/kommunalwahlen-2025/index.html

