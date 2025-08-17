WDR Westdeutscher Rundfunk

Jetzt Online: WDR-Kandidat:innencheck zur Kommunalwahl 2025

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 14. September 2025 bietet der WDR auch dieses Jahr einen Kandidat:innencheck an. Wählerinnen und Wähler haben ab sofort die Möglichkeit, die Direktkandidatinnen und -kandidaten ihrer Wahlkreise digital kennenzulernen. Rund 1.050 Politikerinnen und Politiker aus ganz NRW haben mitgemacht.

Beim WDR-Kandidat:innencheck präsentieren sich Direktkandidierende mit ihren politischen Ideen in einem kurzen Video. Drei Fragen, drei Antworten – um die Aussagen der Kandidatinnen und Kandidaten vergleichen zu können, beantworteten alle Teilnehmenden folgende Fragen in jeweils 60 Sekunden:

Wie wollen Sie den Sanierungsstau in Ihrer Kommune auflösen?

Was wollen Sie vor Ort konkret bei den Themen Wohnen, Mobilität und Sicherheit angehen?

Welche weiteren Themen sind Ihnen wichtig?

Zum WDR-Kandidat:innenchek geht es hier: https://www1.wdr.de/kandidatencheck/2025/kommunalwahl/index.html

Der WDR hat in den vergangenen Monaten rund 1.400 Direktkandidaten und -kandidatinnen aus mehr als 400 Kreisen, Städten und Gemeinden in NRW eingeladen, am WDR-Kandidat:innencheck teilzunehmen. Die Videos wurden mit einer eigens für den Kandidat:innencheck entwickelten App hochgeladen.

Info-Kasten:

Kandidat:innencheck zur Kommunalwahl 2025

Teilnehmen konnten alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Ämter:

Bürgermeister/Bürgermeisterin

Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin

Landrat/Landrätin

Ergebnisse und Analysen zu den Wahlen am 14. September sowie den Stichwahlen am 28. September 2025 finden Sie hier: https://www1.wdr.de/nachrichten/wahlen/kommunalwahlen-2025/index.html

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell