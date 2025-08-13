WDR Westdeutscher Rundfunk

Comedy-Serie „Ghosts“ am 16. August 2025 im WDR Fernsehen

Köln (ots)

Am Samstag, 16. August 2025, mischt „Ghosts“ den Fernsehabend im WDR auf. Alle sechs Folgen (je 25 Minuten) der Comedy-Serie laufen erstmals ab 21:45 Uhr im WDR Fernsehen. Seit dem 7. März 2025 ist die Serie bereits in der ARD Mediathek verfügbar.

„Ghosts“ erzählt die Geschichte des jungen Paares Emma (Cristina do Rego) und Felix (Benito Bause), das ein altes Herrenhaus erbt und in ein Hotel verwandeln will. Was die beiden nicht wissen: Das Haus wird seit Jahrhunderten von einer bunt zusammengewürfelten Geister-WG bewohnt. Das Chaos ist perfekt, als Emma nach einem Unfall diese plötzlich sehen und mit ihnen sprechen kann.

Zu den spukenden Charakteren gehören der Neandertaler Urs (Jan van Weyde), der römische Legionär Claudius (Max Giermann), die exzentrische Gräfin Adelheid (Antje Widdra), die feministische Magd Griet (Meltem Kaptan), der altgediente Versicherungsvertreter Joachim (Sebastian Schwarz), die harmoniebedürftige Lehrerin Svenni (Sina Tkotsch) und der romantische Dichter Friedrich (Alexander Khuon). Gemeinsam sorgen sie für komische, turbulente und berührende Momente.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen britischen Erfolgsformat von BBC ONE und wurde von BBC Studios Germany im Auftrag des WDR produziert. Regie führte Erik Haffner („Pastewka“, „Frau Jordanstellt gleich“), die Drehbücher stammen von Yves Hensel, Aylin Kockler, Erik Haffner und Claudius Pläging. Gedreht wurde im Sommer 2024 in Köln und Umgebung.

„Ghosts“ ist eine Produktion von BBC Studios Germany (Produzentin: Eva Holtmann / Executive Producer: Nina Sollich) im Auftrag des WDR für die ARD. Die verantwortliche Redakteurin ist Anke Hirschel (WDR).

