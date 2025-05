Xiaomi Master Experience führt Fotografen weltweit auf eine Entdeckungsreise der Menschlichkeit / Die Xiaomi 15 Serie erzählt die immersive und emotionale Geschichte der Menschen

Xiaomi

Mit der "Xiaomi Master Experience" präsentiert Xiaomi sein neues Konzept der mobilen Fotografie. Im Mittelpunkt der mehrtägigen, immersiven fotografischen Entdeckungsreise steht dabei die Erkundung der Menschlichkeit. Mithilfe innovativer Technologie fangen die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelten Smartphones der Xiaomi 15 Serie flüchtige Momente menschlicher Emotionen ein und erzählen zeitlose Geschichten. Unterstützt wird diese Reise durch die kreativen Visionen einer stetig wachsenden Fotografie-Community.

Neue Ära der mobilen Bildsprache

Xiaomi hat 2025 mit der Entwicklung seiner Xiaomi 15 Serie die Weichen für eine neue Ära der mobilen Bildsprache gestellt. Der Grundgedanke des Unternehmens war, dass die stärksten Bilder nicht durch Perfektion, sondern durch Freiheit und Authentizität entstehen.

"Xiaomi versteht mobile Fotografie als eine Kunstform, in der Innovation auf Emotion trifft - durch die Verbindung modernster Technologie der Xiaomi 15 Serie mit authentischem menschlichem Erzählen. Mit unserer neuen Xiaomi Master Experience geben wir Kreativen die Möglichkeit, die Welt mit noch nie dagewesener Emotion, Tiefe und Präzision einzufangen", so Jia Wei, Head of Marketing Xiaomi Westeuropa.

Das Projekt Humanity Photography

Inspiriert von der humanistischen Fotografie hat Xiaomi ein neues Fotoprojekt ins Leben gerufen, das sich zum Ziel gesetzt hat, kraftvolle Bilder der Menschlichkeit einzufangen. Dabei stehen drei zentrale Themen im Mittelpunkt, die seit jeher das Herz menschlicher Erzählungen bilden: unsere Triumphe, unsere Leidenschaften und unsere größten Herausforderungen.

Xiaomi Master Experience

Zum Auftakt der Xiaomi Master Experience lud Xiaomi als offizieller Sponsor 2025 internationale Fotografen zur "Zurich Rock 'n' Roll Running Series in Madrid" ein. Während des Marathons wurden die Entschlossenheit, Spannung und die Emotionen der Läufer mit der Xiaomi 15 Serie authentisch eingefangen - so wurden flüchtige Emotionen zu eindringlichen Geschichten des menschlichen Triumphs.

Ihre Fortsetzung fand die Reihe in der immersiven Ausstellung "Humanity: Taste of Emotions", in der Momente der kreativen High-End-Gastronomie durch die Linse der Xiaomi 15 Serie festgehalten wurden. In kleinen Gruppen wurden die Gäste eingeladen, den "Geschmack" menschlicher Leidenschaften zu erleben. Dabei präsentierten drei kuratierte Foto-Installationen jeweils eine kraftvolle menschliche Emotion: Euphorie, Überraschung und Liebe. Nach einer persönlichen Einführung durch die Fotograf*innen zu den Geschichten hinter ihren Werken, wurde den Gästen ein Gericht serviert, das jede dieser Emotionen geschmacklich zum Ausdruck brachte.

Seinen Abschluss fand die Xiaomi Master Experience in "Humanity: Emotions in Focus" - einem inspirierenden Treffen, das Kreativität und den kulturellen und perspektivischen Austausch in den Mittelpunkt stellte. Der renommierte Fotograf Jonas Bendiksen - Träger zahlreicher Auszeichnungen, darunter World Press Photo, International Center of Photography, National Magazine Awards und Pictures of the Year International - präsentierte auf der Bühne seine durch Menschlichkeit inspirierte Fotoserie. Gemeinsam mit weiteren, durch Xiaomi zusammengebrachten führenden Fotografen aus aller Welt, teilte er seine Perspektiven.

"Für mich ist Fotografie ein Weg, die Welt zu erkunden - ein Vorwand, meiner Neugier überallhin zu folgen ... Aber genauso oft ist Fotografie eine Möglichkeit, über das Intime und Vertraute zu reflektieren", so Jonas Bendiksen. "Vielleicht sind diese Bilder einfach nur eine Erinnerung an mich selbst - dankbar zu sein für das, was hier und jetzt ist."

In Partnerschaft mit PhotoVogue, einer globalen Plattform, die unter der Leitung von Alessia Glaviano spannende Stimmen der zeitgenössischen Fotografie sammelt, präsentierte die preisgekrönte Fotografin und Dokumentar- und Fashion-Regisseurin Claudia Revidat ihre neue Fotoserie. Diese stellte eine der größten Herausforderungen der Menschheit in den Fokus: unsere Beziehung zur Natur. Die Fotografin erklärte, wie sie Fotografie als kraftvolle Sprache entdeckte, um Emotionen auszudrücken.

"Menschlichkeit durch Fotografie zu erforschen bedeutet für mich, emotionale Schichten einzufangen, die unter der Oberfläche liegen. Ich nähere mich dem durch Intimität, Instinkt und die unsichtbaren Fäden, die persönliche Erinnerungen mit kollektiven Erfahrungen verbinden", so Claudia Revidat, Fotografin und Regisseurin aus der globalen PhotoVogue-Community.

Globale Fotografie-Community

Xiaomi hat in diesem Jahr wichtige neue Schritte unternommen, um seine globale Fotografie-Community weiter auszubauen und zu vertiefen. Aufbauend auf der etablierten Xiaomi Master Class Serie und dem Xiaomi Creators Programm, startet das Jahr 2025 mit der Einführung von drei neuen strategischen Initiativen mit Fokus auf Fotografie:

Xiaomi Master Experience - Ein neues 360-Grad Fotografie-Erlebnis für führende Fotograf*innenund Medienvertreter*innen Xiaomi Master Cross-talk - Eine neue Plattform zur Förderung des Dialogs zwischen weltweit führenden Fotograf*innen Xiaomi Creators Tour - Ein reiseorientiertes Format, das der Xiaomi Fotografie-Community weitere Möglichkeiten bietet, interessante und authentische globale Geschichten zu erzählen

Hier finden Sie eine Auswahl an Fotos, die mit dem Xiaomi 15 Ultra aufgenommen wurden. Weitere Informationen zur neuen Xiaomi Master Experience folgen in Kürze.

Über Xiaomi Corporation

Die Xiaomi Corporation ("Xiaomi") wurde im April 2010 gegründet und am 9. Juli 2018 am Main Board der Hongkonger Börse gelistet. Xiaomi ist ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigung mit Smartphones und intelligenten Hardwaregeräten, die durch eine IoT-Plattform miteinander verbunden sind.

Mit der Vision "Make friends with users and be the coolest company in the users` heart" verfolgt Xiaomi kontinuierlich technologische Innovationen, überzeugende Benutzererfahrungen und betriebliche Effizienz. Das Unternehmen baut unermüdlich fortschrittliche Produkte zu fairen Preisen, um Menschen weltweit ein besseres Leben mit innovativer Technologie zu ermöglichen.

Xiaomi ist eines der weltweit führenden Smartphone-Unternehmen und gehört zu den Top drei bei den weltweiten Auslieferungen von Smartphones. Im Dezember 2024 erreichten die globalen MAU (einschließlich Smartphones und Tablets) rund 702,3 Millionen Personen. Das Unternehmen hat auch die weltweit führende Consumer AIoT (AI+IoT) Plattform etabliert, mit etwa 904,6 Millionen smarten Geräten, die bis zum 31. Dezember 2024 mit seiner Plattform verbunden sind (ausgenommen Smartphones, Laptops und Tablets). Im Oktober 2023 aktualisierte Xiaomi seine Strategie für ein intelligentes "Human × Car × Home" Ökosystem, das persönliche Geräte, Smart-Home-Produkte und Autos nahtlos integriert. Bei Xiaomi steht der Mensch im Mittelpunkt. Das Unternehmen ist bestrebt, umfassendere und besser vernetzte Erlebnisse zu bieten. Xiaomi Produkte sind in mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit präsent. Im August 2024 wurde Xiaomi zum sechsten Mal in Folge in die Fortune Global 500-Liste aufgenommen.

Xiaomi ist ein Bestandteil des Hang Seng Index, des Hang Seng China Enterprises Index, des Hang Seng TECH Index und des Hang Seng China 50 Index.

