Xiaomi 2024: Rekordumsatz von 365,9 Mrd. RMB - erstmals über 100 Mrd. RMB im Q4

Düsseldorf

Intelligentes "Human x Car x Home"-Ökosystem sorgt für starke Synergie-Impulse und für Wachstum bei Ultra Premium Smartphones, EVs und smarten Haushaltsgroßgeräten

Rekordjahr für Xiaomi: Gesamtumsatz 2024 stieg um 35 Prozent auf 365,9 Mrd. RMB, Q4 erstmals über 100 Mrd. RMB - bereinigter Nettogewinn wächst um 41,3 Prozent auf 27,2 Mrd. RMB.

Gesamtumsatz 2024 stieg um 35 Prozent auf 365,9 Mrd. RMB, Q4 erstmals über 100 Mrd. RMB - bereinigter Nettogewinn wächst um 41,3 Prozent auf 27,2 Mrd. RMB. Starkes Wachstum in Schlüsselbereichen: Smartphone-Umsatz steigt auf 191,8 Mrd. RMB (+21,8 Prozent), Elektrofahrzeuge und neue Initiativen erzielen 32,8 Mrd. RMB Umsatz, IoT- und Lifestyle-Produkte wachsen um 30 Prozent auf 104,1 Mrd. RMB.

Smartphone-Umsatz steigt auf 191,8 Mrd. RMB (+21,8 Prozent), Elektrofahrzeuge und neue Initiativen erzielen 32,8 Mrd. RMB Umsatz, IoT- und Lifestyle-Produkte wachsen um 30 Prozent auf 104,1 Mrd. RMB. Erfolgreicher Vorstoß ins Ultra-Premium-Segment: Xiaomi 15 Ultra und SU7 Ultra mit starken Verkaufszahlen, gesicherte Bestellungen für SU7 Ultra übertreffen 10.000 Einheiten - Jahresziel vorzeitig erreicht.

Xiaomi 15 Ultra und SU7 Ultra mit starken Verkaufszahlen, gesicherte Bestellungen für SU7 Ultra übertreffen 10.000 Einheiten - Jahresziel vorzeitig erreicht. Technologische Innovation und KI-Integration: F&E-Investitionen steigen um 25,9 Prozent auf 24,1 Mrd. RMB, über 42.000 Patente weltweit - HyperOS 2 stärkt Vernetzung und KI-Anwendungen im "Human x Car x Home"-Ökosystem.

Die Xiaomi Corporation ("Xiaomi", Börsenkürzel: 1810), hat ihre geprüften konsolidierten Konzernzahlen für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr bekannt gegeben. Das Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigung mit Smartphones und intelligenten, durch eine IoT-Plattform miteinander vernetzten Hardwaregeräten, verzeichnet im vierten Quartal 2024 zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte einen Quartalsumsatz, der die Marke von 100 Milliarden RMB überstieg. Sowohl die Jahres- als auch die Quartalsergebnisse übertrafen die Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Gesamtumsatz des Jahres um 35 Prozent auf 365,9 Milliarden RMB. Der bereinigte Nettogewinn nahm um 41,3 Prozent auf 27,2 Milliarden RMB zu.

Im vierten Quartal 2024 erreichte der Gesamtumsatz von Xiaomi 109 Milliarden RMB, dies entspricht im Jahresvergleich einem Anstieg von 48,8 Prozent. Gleichzeitig stieg der bereinigte Nettogewinn um 69,4 Prozent auf 8,3 Milliarden RMB und übertraf damit deutlich die Markterwartungen.

2024 sorgte das intelligente Ökosystem "Human x Car x Home" durch starke Synergie-Impulse für Wachstumskurse in sämtlichen Geschäftsbereichen von Xiaomi. Außergewöhnliche Steigerungen wurden insbesondere in den Segmenten Smartphones, Elektrofahrzeuge sowie intelligente Haushaltsgroßgeräte erreicht. Dabei stieg der Umsatz im Smartphone-Segment um 21,8 Prozent auf 191,8 Milliarden RMB. Gleich mehrere Leistungsziele wurden bei den intelligenten Elektrofahrzeugen und anderen neuen Initiativen übertroffen: Der Umsatz belief sich hier auf 32,8 Milliarden RMB. IoT- und Lifestyle-Produkte erzielten einen Umsatz von 104,1 Milliarden RMB, sie verzeichneten damit im Jahresvergleich ein Wachstum um 30 Prozent. Neue Höchststände erreichten insbesondere die Lieferzahlen von Klimaanlagen, Kühlschränken und Waschmaschinen.

Mit dem neuen Xiaomi 15 Ultra, dem Xiaomi SU7 Ultra und der Mijia Zentral-Klimaanlage Pro gelang Xiaomi 2025 einen entscheidenden Vorstoß in den Ultra-Premium-Markt. Am ersten Verkaufstag auf dem chinesischen Festland, dem 3. März 2025, stiegen die Verkaufszahlen des Xiaomi 15 Ultra um über 50 Prozent, verglichen mit dem Vorgängermodell im gleichen Zeitraum. Beim Spitzenmodell der Xiaomi Elektrofahrzeuge, dem SU7 Ultra, überschritten die gesicherten Bestellungen bereits die Marke von 10.000, damit wurde das Jahresziel vorzeitig erreicht. Beide Xiaomi Produkte verzeichnen hohe Verkaufszahlen und weisen eine starke Wachstumsdynamik auf.

Smartphone-Geschäft: Xiaomi wird größter Wachstumstreiber der Branche

Im Jahr 2024 erreichte Xiaomis Umsatz im Smartphone-Segment 191,8 Milliarden RMB. Dies entspricht im Jahresvergleich einem Anstieg von 21,8 Prozent. Die weltweiten Smartphone-Lieferungen des Unternehmens stiegen auf 168,5 Millionen Einheiten und erreichten damit einen Zuwachs von 15,7 Prozent. Mit diesen Kennzahlen positionierte sich Xiaomi in der Branche als größter Wachstumstreiber. Laut Canalys gehört Xiaomi bei der Auslieferung von Smartphones mit einem Marktanteil von 13,8 Prozent im Jahr 2024 zu den Top drei weltweit - und dies seit 18 Quartalen in Folge.

In Festlandchina stieg Xiaomis Marktanteil an Smartphone-Lieferungen im vierten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 3 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent. Bereits das vierte Quartal in Folge verzeichnet Xiaomi damit ein Wachstum in diesem Segment.

Xiaomi erreichte im Bezugszeitraum mit seiner Premium-Strategie bedeutende Durchbrüche. Der Marktanteil seines Premium-Segments erreichte ein Rekordhoch: Nach Angaben von Drittanbietern stieg dieser im Preissegment von 3.000 RMB auf 23,3 Prozent. Bei Produkten im Preisanteil zwischen 4.000 und 5.000 RMB erhöhte er sich auf 24,3 Prozent und belegte damit den ersten Platz. Im Produkt-Bereich zwischen 5.000 und 6.000 RMB wuchs Xiaomis Anteil auf 9,7 Prozent und erreichte damit ein Wachstum von 1,3 Prozentpunkten im Jahresvergleich.

"Human x Car x Home": Xiaomi EV stärkt das Premium-Segment in allen Produktkategorien

Xiaomi führte 2024 mit der Xiaomi SU7 Serie seine erste smarte Elektro-Fahrzeugreihe erfolgreich auf dem deutschen Markt ein und lieferte innerhalb von neun Monaten nach Verkaufsstart 136.854 Fahrzeuge aus. Die Einnahmen aus dem Smart EV-Geschäft und anderen neuen Initiativen stiegen 2024 auf 32,8 Milliarden RMB, davon 16,7 Milliarden RMB im vierten Quartal. Die Auslieferungen der Xiaomi SU7 Serie gewannen im vierten Quartal an Dynamik und erreichten 69.697 Fahrzeuge, damit konnte das Gesamtlieferziel früher als geplant übertroffen werden.

Die Xiaomi SU7 Serie verzeichnet eine starke Nachfrage, insbesondere bei Frauen und Apple-Nutzer*innen - ein Umstand, der für eine Modifizierung der Xiaomi Nutzerbasis und eine Stärkung des Premium-Images der Marke sorgt. Mit der Markteinführung des Xiaomi SU7 Ultra am 27. Februar gelang Xiaomi EV 2025 ein entscheidender Vorstoß in den Ultra Premium Markt. Das Modell setzt neue Standards im Premium-Segment. Bereits zu seinem Markteintritt verzeichnete das Fahrzeug eine hohe Nachfrage: Innerhalb der ersten drei Tage nach Markteinführung überstiegen die Vorbestellungen 19.000 Einheiten, die gesicherten Bestellungen überschritten die Marke von 10.000 Einheiten. Damit wurde das Jahresziel bereits im Voraus erreicht. Xiaomi plant für 2025 eine Auslieferung von 350.000 Elektro-Fahrzeugen.

In 58 Städten in Festlandchina hat Xiaomi bis zum 31. Dezember 2024 200 Verkaufszentren für intelligente Elektro-Fahrzeuge eröffnet.

Darüber hinaus steigt Xiaomi nun auch offiziell in den Ultra-Premium-Markt für intelligente Großgeräte ein. Mit dem Mijia Central Air Conditioner Pro brachte Xiaomi 2025 ein Flaggschiff-Klimagerät auf den Markt, das neue Branchenstandards setzt - ein klares Bekenntnis zur Premium-Strategie im Haushaltsgerätesegment.

IoT-Geschäft übersteigt erstmals 100 Milliarden RMB: Rekordwerte bei der Auslieferung von Klimaanlagen, Kühlschränken und Waschmaschinen

Xiaomis IoT- und Lifestyle-Produktgeschäft erreichte 2024 mit erstmals über 100 Milliarden RMB Umsatz einen Meilenstein. Die Einnahmen aus IoT- und Lifestyle-Produkten stiegen auf 104,1 Milliarden RMB und verzeichneten ein Plus von 30 Prozent im Jahresvergleich. Mit 20,3 Prozent wurde bei der Bruttogewinnmarge ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Intelligente Großgeräte verzeichneten ein kontinuierlich starkes Wachstum, der Umsatz nahm 2024 im Jahresvergleich um 56,4 Prozent zu. Neue Höchststände wurden zudem bei der Auslieferung von Klimaanlagen, Kühlschränken und Waschmaschinen erreicht: Bei den Klimaanlagen stiegen die Lieferungen um mehr als 50 Prozent im Jahresvergleich auf über 6,8 Millionen Einheiten, die Kühlschrank-Auslieferungen wuchsen um mehr als 30 Prozent auf über 2,7 Millionen Einheiten, und die Waschmaschinen-Auslieferungen erhöhten sich um über 45 Prozent auf über 1,9 Millionen Einheiten.

Auch bei den Tablet-Auslieferungen setzte Xiaomi 2024 sein starkes Wachstum fort. Laut Canalys stiegen die weltweiten Tablet-Auslieferungen von Xiaomi im Jahresvergleich um 73,1 Prozent. Damit positioniert sich Xiaomi auf dem fünften Platz weltweit sowie dem dritten Platz in Festlandchina. Xiaomis Wearable-Bänder belegten, gemessen an ihren Auslieferungen, sowohl weltweit als auch auf Festlandchina den zweiten Platz. Bei den Lieferungen seiner TWS-Ohrhörer erreichte Xiaomi in Festlandchina Platz eins.

Internet-Services halten hohe Bruttogewinnmarge: Monatlich aktive Nutzerzahl überschreitet 700 Millionen

Xiaomi verzeichnete mit seinen Internetdiensten weiterhin ein starkes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 13,3 Prozent im Jahresvergleich. Mit einem Umsatz-Anstieg auf 34,1 Milliarden RMB wurde hier ein neuer Höchststand erreicht. Die Bruttogewinnmarge machte 76,6 Prozent aus und stieg damit im Jahresvergleich um 2,5 Prozentpunkte.

Die Nutzerbasis der Internet-Services von Xiaomi verzeichnet weiterhin ein kontinuierliches Wachstum. Die monatlich aktiven Nutzer (MAU) erreichten sowohl weltweit als auch in Festlandchina neue Rekordhöhen. Im Dezember 2024 überschritten die globalen monatlich aktiven Nutzer erstmals die Marke von 700 Millionen, dies entspricht einem Anstieg von 9,5 Prozent im Jahresvergleich. In Festlandchina stieg die MAU auf 172,9 Millionen, der Wert erreichte damit ein Wachstum von 11,1 Prozent im Jahresvergleich.

KI stärkt das intelligente Ökosystem: F&E-Investitionen steigen kontinuierlich

Die Erfolge von Xiaomi im Premiumsegment basieren auf der robusten Performance des Unternehmens im Bereich Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2024 stiegen die F&E-Ausgaben um 25,9 Prozent im Jahresvergleich auf 24,1 Milliarden RMB, die Zahl der F&E-Mitarbeiter bei Xiaomi wuchs auf 21.190. Bis Ende 2024 erhielt Xiaomi weltweit über 42.000 Patente, darunter mehr als 1.000 Patente im Bereich EV-Technologie.

Künstliche Intelligenz ist eine der zentralen Schlüsseltechnologien, in die Xiaomi langfristig und kontinuierlich investiert. Im Oktober 2024 stellte das Unternehmen Xiaomi HyperOS 2 vor, das auf den drei Kerntechnologien HyperCore, HyperConnect und HyperAI basiert. Diese Technologien bieten fortschrittliche, nahtlose Anwender-Erfahrungen bei der geräteübergreifenden intelligenten Konnektivität sowie innovative KI-Funktionen. Xiaomi integriert KI in HyperOS 2 und bringt diese Technologie in seinen intelligenten Elektro-Fahrzeugen, Smartphones und Smart-Home-Geräten zum Einsatz. Damit treibt das Unternehmen seine "Human x Car x Home"-Strategie weiter voran und sorgt für neues Wachstum in den drei wichtigsten Ökosystem-Märkten Smartphones, intelligente Elektro-Fahrzeuge und smarte Großgeräte.

