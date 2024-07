Inanna GmbH

Inanna Medical Spa: Hervorragender Zweiter Platz bei den SPA Star Awards 2024

Inanna Medical Spa freut sich bekannt zu geben, dass es bei den renommierten SPA Star Awards 2024 in der Kategorie "Best City Spa" den zweiten Platz belegt hat. Diese Auszeichnung würdigt unser kontinuierliches Engagement für Exzellenz und außergewöhnlichen Service in der Wellnessbranche.

"Wir sind stolz auf diese Anerkennung, die unsere Bemühungen und die hohe Qualität unserer Dienstleistungen bestätigt", sagt Anna Baret Gulueva, Geschäftsführerin von Inanna Medical Spa. "Dieser Erfolg ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres gesamten Teams, die Loyalität unserer geschätzten Kunden und die wertvolle Unterstützung unserer Partner. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe in der Wellnessbranche und schaffen unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste."

Die besten Wellnessspas 2024 sind gekürt!

Bereits zum 9. Mal fand die Verleihung der SPA Star Awards statt, die jährlich vom Wellness-Reise-Magazin SPA inside aus dem Verlag redspa media in Baden-Baden vergeben werden. Am 26. Juni feierten die Gäste die Nominierten und Gewinner bei einem Gala-Abend in der Event-Location Magazin 3 in der Alten Saline in Bad Reichenhall. Ausgezeichnet wurden 23 herausragende Wellnessspas für außergewöhnliche Leistungen und Konzepte in sieben Kategorien.

Die Bekanntgabe der Gewinner und die Verleihung der SPA-Star Awards war auch in diesem Jahr wieder der glanzvolle Höhepunkt der Fachveranstaltung Spa Life Germany. Die SPA-Star Awards werden in sieben Kategorien vergeben: Newcomer, City Spa, Green Konzept, Spa Konzept, Gesundheits-Konzept, Spa Team und SPA Star plus. Aus einer Vielzahl an Bewerbungen wurde pro Kategorie drei Spas der Spitzenklasse nominiert, ausgewählt von einer 10-köpfigen Fachjury aus Reisejournalisten, Travel-Influencern, Beauty- und Spa-Experten.

"Was Inanna von anderen Spas unterscheidet, ist unsere Unternehmenskultur, basierend auf den vier K: Kunden, Kommune, Klima und Kultur", so Gulueva. "Dieser solide Ansatz sowie der Einsatz modernster Technologie, personalisierter Behandlungen und ultimativen Komforts haben die Jury überzeugt."

Über Inanna Medical Spa:

Im Herzen Berlins vereint das Inanna Medical Spa integrative Wellness, indem es ganzheitliche Gesundheit mit ästhetischer Verfeinerung harmonisch verbindet. Mit den Säulen medizinische Kosmetik, ästhetische Medizin und Bio-Wellness zielt das Spa darauf ab, ein längeres, gesünderes Leben zu fördern und das Altern als behandelbare Bedingung zu betrachten. Unsere fortschrittlichen Technologien und individuell abgestimmten Behandlungen schaffen eine umfassende Reise zu Schönheit und Wohlbefinden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website inanna.beauty oder telefonisch unter 0800 0808 800.

