WDR Event / BBC Last Night of the Proms 2025 live im TV, Radio, online – und in Bielefeld

BBC Last Night of the Proms 2025 live im TV, Radio, online – und in Bielefeld

Der WDR holt die legendäre BBC Last Night of the Proms aus London in den Westen. Und das Publikum wählt selbst, wie es live dabei sein will: zu Hause am Fernseher, unterwegs im Radio bzw. online – oder beim Public Viewing in der Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle. Egal wie: Es wird ein ausgelassener Abend zum Mitsingen und Tanzen – voller Opernarien, Spirituals und britischer Hymnen.

Die Last Night of the Proms in der Royal Albert Hall ist seit fast 80 Jahren das krönende Highlight der Londoner Promenadenkonzerte, dem weltgrößten Musikfestival für klassische Musik. Ein Abschluss, bei dem 2025 die Stars Sopranistin Louise Alder und Trompeterin Alison Balsom gemeinsam mit den BBC-Ensembles auf ein Publikum treffen, das mittanzt, singt und ausgelassen dazwischen pfeift. Der WDR bietet seinem Publikum dabei gleich vier Möglichkeiten, das Event live zu erleben:

WDR 3 Live-Event in der Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld:

Wer mit 1.300 Fans gemeinsam feiern möchte, den lädt das WDR 3 Kulturradio am 13. September 2025 zum Public Viewing in die Rudolf-Oetker-Halle nach Bielefeld ein.

Moderiert von Jörg Lengersdorf und mit einem zweistündigen Vorkonzert der Bielefelder Philharmoniker ab 18 Uhr wird die Last Night zu einem einmaligen und unterhaltsamen Erlebnis. Informationen zum Event und zum Kartenverkauf auf wdr3.de.

Live-Übertragung im TV und online:

Wer zu Hause mitschwelgen oder sein privates Public Viewing veranstalten möchte, kann die Last Night aus der Royal Albert Hall mit großartigen Bildern im Fernsehen genießen –

am Samstag, 13. September 2025, um 20.15 Uhr auf 3sat und in der 3sat-Mediathek,

sowie am Sonntag, 14. September 2025, im WDR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Durch die Sendung führt ARD-Kommentator Daniel Finkernagel.

Live-Übertragung im Radio:

Gemeinsam mit dem Vorkonzert aus der Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle sendet WDR 3 die gesamte Last Night live am 13. September ab 18 Uhr im Radio – und im Radio-Livestream über wdr3.de sowie in der WDR 3 App.

Besetzung Last Night of the Proms 2025:

Elim Chan: Leitung

Louise Alder: Sopran

Alison Balsom: Trompete

BBC Singers

BBC Symphony Chorus

BBC Symphony Orchestra

Programm Last Night (Änderungen vorbehalten):

Modest Mussorgsky A Night on the Bare Mountain (Originalversion, 1867)

(Originalversion, 1867) Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

Arthur Benjamin Storm Cloud Cantata (aus The Man Who Knew Too Much , arr. Hermann)

(aus , arr. Hermann) Franz Lehár The Merry Widow – Vilja Song

Charles Gounod Faust – „Ah, je ris de me voir“ (Jewel Song)

Camille Pépin Fireworks – Welturaufführung

– Welturaufführung Paul Dukas The Sorcerer’s Apprentice

Dmitri Schostakowitsch Festive Overture

Rachel Portman The Gathering Tree – Welturaufführung

– Welturaufführung Trad. Fantasia on British Sea-Songs (arr. Wood)

(arr. Wood) Thomas Arne Rule, Britannia! (arr. Sargent)

(arr. Sargent) Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major – „Land of Hope and Glory“

Hubert Parry Jerusalem (orch. Elgar)

(orch. Elgar) Trad. The National Anthem (arr. Britten) Auld Lang Syne (arr. P. Campbell)

