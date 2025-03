GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Reiseplanung 2025 - Die Gesundheit sollte immer im Gepäck sein

Warum der Hepatitis-Schutz vom Familienurlaub bis zur Abenteuerreise wichtig ist

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das neue Jahr hat begonnen, und viele stecken bereits mitten in der Planung des nächsten Urlaubs - sei es ein wilder Abenteuertrip mit dem Rucksack, ein erholsamer Familienurlaub oder eine Once-in-a-Lifetime-Traumreise. Andere Kulturen erleben, Erinnerungen schaffen und die Seele baumeln lassen: Reisen ist so viel mehr als nur Urlaub. Doch bei all den wunderbaren Erlebnissen gibt es auch Risiken - insbesondere die Ansteckungsgefahr, die von weltweit verbreiteten Infektionskrankheiten ausgeht.

Die Reiseplanung gehört für viele zu den ersten Highlights des Jahres - kein Wunder! Wenn es in Deutschland grau und regnerisch ist, macht die Urlaubsrecherche gleich doppelt Spaß. Man freut sich darauf, bald eine Auszeit vom Alltagstrott zu nehmen und wieder warme Sonnstrahlen auf der Haut zu spüren. So schön die Vorfreude auch ist - Reisen in viele beliebte Urlaubsregionen bergen ein Risiko für Krankheiten wie Hepatitis A und B. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Leber, die je nach Erkrankungsform einen schweren Verlauf nehmen und auch chronisch werden kann.[1]

Hepatitis A und B sind weltweit verbreitet - auch in beliebten europäischen Reiseländern wie Italien und Spanien.[2] Oft sind es verunreinigte Lebensmittel oder kontaminiertes Leitungswasser, wodurch die Erreger übertragen werden. Die leckere Paella im schicken Restaurant direkt an der Promenade mit traumhaftem Blick auf den Sonnenuntergang oder ein aufregender Tauchkurs im glasklaren Wasser, um rote Korallen, Schildkröten und wunderschöne Unterwasserpflanzen zu entdecken - das ist die eine Seite. Doch Infektionsquellen können unser Urlaubsglück gefährden. Während sich Hepatitis A fäkal-oral verbreitet, wird Hepatitis B durch Körperflüssigkeiten übertragen (z. B. durch ungeschützte sexuelle Kontakte oder bei Aktivitäten mit Verletzungsrisiko).

Der lang ersehnte Urlaub sollte nicht von einer Infektion überschattet werden. In Gebieten mit erhöhtem Hepatitis-A-Vorkommen wird eine Impfung empfohlen. Eine Impfung gegen Hepatitis B kann sinnvoll sein, wenn die Reisedauer mehr als vier Wochen beträgt oder ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht.[3]

Family-Allrounder Mallorca

Auf der größten Insel der Balearen - nur wenige Flugstunden entfernt - warten wahre Traumstrände. In der Bucht von Alcúdia können Reisende glasklares Wasser und imposante Palmen bestaunen. Der weiße Sandstrand erstreckt sich über zehn Kilometer und ist ein Paradies für Kinder, die dort Sandburgen bauen oder im seichten Wasser planschen können. Aber nicht nur die Kleinen kommen hier auf ihre Kosten: Von Bootstouren über Tauchkurse bis hin zu verschiedenen Wassersportarten ist für die ganze Familie etwas dabei. Für Erfrischung sorgen die Strandbars, die die Badegäste mit eisgekühlten Getränken und lokalen Spezialitäten versorgen.

Das Naturschutzgebiet S'Albufera im Norden der Insel eignet sich hervorragend für kleine Wanderungen und Fahrradtouren mit der ganzen Familie. Besuchende schätzen die große Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Der Park ist zwar ganzjährig geöffnet, die beste Besuchszeit ist jedoch im Frühjahr, wenn die Temperaturen milder sind als im Hochsommer. Außer mit wunderschöner Natur besticht Mallorca aber auch durch seine kulinarischen Vorzüge: Überall auf der Insel gibt es Wochenmärkte, auf denen man regionale Produkte erwerben und in das Leben auf der Insel eintauchen kann. Hier werden vor allem frisches Gemüse, andere landwirtschaftliche Produkte aus der Region sowie Schinken und Gewürze angeboten - perfekt, um sich für ein Familienessen auszustatten.

Der größte Wasserpark der Insel, "Aqualand El Arenal", ist die richtige Anlaufstelle für Eltern mit Kindern und ActionFans. Auf über 200.000 Quadratmetern sorgen gigantische Wasserrutschen und verschiedene Becken für jede Menge Spaß für Groß und Klein. Es warten riesige Türme, steile Rutschen in den verrücktesten Varianten und allerlei Schwimmreifen, mit denen man die imposanten Attraktionen hinunterrutschen kann - Nervenkitzel garantiert. Ein weiterer lohnender Ausflug ist ein Abstecher zum Hochseilparcours "Jungle Park" mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. In einem riesigen Waldstück sind Bäume durch Brücken und Seilrutschen miteinander verbunden. Gemeinsam die Hürden zu überwinden, schweißt zusammen und bleibt als einzigartiges Erlebnis im Gedächtnis.

Adrenalin, Action, Abenteuer

Am Strand zu liegen, dem Meeresrauschen zu lauschen und ein Buch zu lesen, ist vielen Reisenden zu eintönig. Abenteuerreisen bieten überall auf der Welt die Möglichkeit, außergewöhnliche Aktivitäten auszuprobieren und einzigartige Naturwunder zu erleben.

Dabei lohnt es sich, einen Blick auf Länder zu werfen, die oft nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen: Die volle Bandbreite dessen, was man sich für einen abwechslungsreichen Erlebnisurlaub wünschen kann, bietet Slowenien mit einer Landschaft, die einem den Atem raubt: Kristallklares Wasser, grüne Wälder und die Julischen Alpen ermöglichen Reiseerlebnisse abseits vom Massentourismus. Auf dem Weg zu den Gipfeln bietet sich Reisenden eine einmalige Aussicht auf die unberührte Natur Sloweniens. Gutes Schuhwerk ist hier unbedingt erforderlich, da die Routen teilweise abenteuerlich sind. Weitere Adventure-Aktivitäten, für die sich Slowenien bestens eignet, sind Rafting, Klettern und Höhlentouren. Ausgerüstet mit Seil, Helm, Stirnlampe, Stiefeln und Anzug können Abenteuerlustige in kleinen Gruppen mit erfahrenen Guides zum Beispiel die Höhle von Postojna erkunden. Dabei werden anspruchsvolle Passagen und Wasserbarrieren überwunden und die faszinierende Natur erforscht.

Ein Paradies für ein abenteuerliches Surferlebnis ist Portugal. Das "Land der Seefahrer und Entdecker" ist wegen seiner hervorragenden Surfbedingungen, aber auch wegen seiner wunderschönen Strände, Klippen und spektakulären Landschaften ein beliebtes Reiseziel. Für Neulinge sind Surfcamps ratsam, da das Meer unberechenbar ist und es beim Wellenreiten Verhaltensregeln gibt, die nicht missachtet werden sollten. Fortgeschrittene können sich mit dem Camper auf einen Roadtrip begeben, um mitsamt Ausrüstung die schönsten Orte bequem und selbstständig zu erreichen. Entlang der portugiesischen Küste gibt es zahlreiche Surfspots für jedes Erfahrungslevel. Die atlantischen Wellen variieren jedoch stark im Laufe des Jahres. Die optimale Zeit für Surfneulinge sind Frühling und Sommer, die beliebteste Surfsaison ist der Herbst, und der Winter ist aufgrund des starken Wellengangs die beste Zeit für Profis.

Traumurlaub mit den Big Five und japanischen Kirschblüten

Manche Reiseziele und Aktivitäten sieht und erlebt man, wenn überhaupt, meist nur einmal im Leben. Einzigartig ist beispielsweise eine Safari in Afrika. Unter anderem in Kenia, Tansania und Südafrika können Reisende die Big Five - Löwen, Elefanten, Leoparden, Nashörner und Büffel - und jede Menge exotische Vögel in freier Wildbahn erleben. Faszinierende Einblicke in die Tierwelt bieten die durch einen Fluss getrennten Nationalparks Serengeti und Masai Mara, in denen das berühmte Phänomen der "Großen Tierwanderung" von August bis Mitte September auf beiden Seiten des Flusses zu beobachten ist, wobei der Zeitpunkt von Jahr zu Jahr variieren kann. Ein Highlight ist eine Ballonfahrt bei Sonnenaufgang, wenn sich der Himmel tieforange färbt und man einen atemberaubenden Blick über die Savanne hat.

Die beste Reisezeit ist die Trockenzeit (Juni bis Oktober), wenn die Tiere an den Wasserlöchern zu finden sind. Um die lokale Wirtschaft zu unterstützen, nachhaltigen Tourismus zu fördern und eine authentische Safari zu erleben, empfiehlt es sich, über lokale Anbietende zu buchen.

Das Kontrastprogramm finden Reisende in Japan zwischen jahrhundertalten Traditionen, modernem Leben und futuristischer Technik. Die beliebteste Route startet in Tokio, der pulsierenden Metropole, in der oft an die 3.000 Menschen gleichzeitig die Straße überqueren. Hier finden sich Spitzenrestaurants mit den besten Sushi-Meisterinnen und -Meistern der Welt gleich neben Fast-Food-Ketten. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen ist es eine knapp zweistündige Fahrt bis in die Kulturhauptstadt Kioto. Mindestens drei Tage sollte man einplanen, um die prächtigen Tempel, die beeindruckende Natur und die Tradition der Geishas zu entdecken. Zwischen März und Mai blühen hier die berühmten Kirschbäume. In nur 15 Minuten gelangt man mit dem Shinkansen nach Osaka, das für seine kulinarischen Köstlichkeiten bekannt ist. Sushi-Fans kommen hier auf ihre Kosten und werden mit frischen Zutaten aus dem Pazifik verwöhnt. Zum Abschluss lohnt sich ein Besuch einer der kleineren Städte mit Onsen, um im Wasser der heißen Quellen zu entspannen.

Hepatitis auf Reisen: Risiken erkennen und richtig vorbeugen

Sicherheit und Gesundheit sollten immer an erster Stelle stehen, denn auch auf der schönsten Reise gibt es Risiken. Es ist ein Irrglaube, dass insbesondere Hepatitis-Viren ausschließlich in Entwicklungsländern verbreitet sind.

Hepatitis A ist fäkal-oral übertragbar, das heißt, die Viren aus Fäkalien von Infizierten können unbemerkt oral aufgenommen werden.[4] Häufig gelangen sie durch den Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln und kontaminiertem Leitungswasser in den Körper: zum Beispiel im Restaurant, wenn das Gemüse mit Fäkalien gedüngt oder Salat mit verunreinigtem Wasser gewaschen wurde. Meeresfrüchte können ebenfalls Überträger sein.[5] Hepatitis B hingegen wird über Körperflüssigkeiten wie Blut, Sperma, Speichel und Tränenflüssigkeit übertragen und ist 100-mal ansteckender als HIV.[6] Bei unsachgemäßer medizinischer Behandlung, zum Beispiel nach einer Verletzung, oder auch beim unhygienischen Stechen von Piercings besteht ein Ansteckungsrisiko.[7] Im Haushalt kann eine Schmierinfektion über gemeinsam genutzte Gegenstände wie Rasierer oder Nagelscheren erfolgen.[8]

Bei Reisen in tropische Länder, aber auch in den Mittelmeerraum werden Impfungen gegen Hepatitis A und bei erhöhtem Risiko auch gegen Hepatitis B empfohlen.[9] Vor allem, wenn man im Urlaub neue Abenteuer erleben möchte, sollte man sich 4-8 Wochen im Voraus von einer Ärztin oder einem Arzt über Reiserisiken und mögliche Schutzmaßnahmen aufklären lassen.

Einen umfassenden Überblick über die richtige Gesundheitsvorsorge je nach Reiseziel sowie Tipps und eine Checkliste für die Reisevorbereitung bietet die Website www.bereit-zu-reisen.de.

"Bereit zu reisen" ist mit spannendem Reise-Content und Gesundheitstipps auch bei Instagram (bereitzureisen_de) und Facebook (bereitzureisenDE) vertreten.

Über GSK

GSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam voraus zu sein. Weitere Informationen unter: www.de.gsk.com.

Besuchen oder abonnieren Sie auch unseren Newsroom: www.presseportal.de/nr/39763.

Weitere Informationen zur Reisegesundheit auf www.bereit-zu-reisen.de.

NP-DE-TVX-PRSR-250001; 02/25

[1] Bereit zu Reisen: https://bit.ly/4gibwBL. Februar 2025.

[2] Internisten im Netz: "Hepatitis A und B". Verfügbar unter: https://bit.ly/47rsOHj. Februar 2025.

[3] Bereit zu Reisen: https://bit.ly/4gibwBL. Februar 2025.

[4] RKI: "Ratgeber Hepatitis A". Verfügbar unter: https://bit.ly/2TAOCxC. Februar 2025.

[5] Internisten im Netz: "Hepatitis A: Infektionsquellen, Anzeichen & Symptome". Verfügbar unter: https://bit.ly/3ZEQXs9. Februar 2025.

[6] Deutsche Aidshilfe: "med.info hiv und hepatitis b. Medizinische Informationen für Menschen mit HIV". Verfügbar unter: http://tinyurl.com/ywb5audc. Februar 2025.

[7] Bereit zu Reisen: Reiseimpfung gegen Hepatitis B (bereit-zu-reisen.de). Februar 2025.

[8] RKI: "Ratgeber Hepatitis B und D". Verfügbar unter: https://bit.ly/3cgCF7g. Februar 2025.

[9] Auswärtiges Amt: "Reisen und Sicherheit". Verfügbar unter: https://bit.ly/3WEkBgX. Februar 2025.

Original-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell