Wieviel Gramm Gras setzt Sido? "Das Duell um die Geld" mit Joko & Klaas ab Montag kostenlos streamen auf Joyn

Ab kommenden Montag wird auf Joyn bei "Das Duell um die Geld" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nach sieben Jahren Spielpause wieder um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert. In der ersten Folge setzen Moderatorin Hadnet Tesfai, "World Wide Wohnzimmer"-Twin Dennis Wolter und Rapper Sido ihre Pokerfaces auf und müssen am Spieltisch ihr Alltagswissen unter Beweis stellen.

Spielleiter Oliver Kalkofe will wissen: "Wieviel Gramm sogenanntes Hasch darf man seit April 2024 zuhause im Vorratsschrank haben?" Sido fragt vor seinem Einsatz kritisch nach: "Wer hat denn Hasch zuhause? Wir haben doch eigentlich eher Gras zuhause?" Klaas Heufer-Umlauf: "Niemand hier außer Dir unterscheidet!"

Das Quiz mit dem Bluff: Wer die korrekte Antwort auf die gestellten Fragen kennt, näher an der richtigen Lösung liegt oder am besten blufft, kann sich bei "Das Duell um die Geld" von Runde zu Runde durchsetzen, All-in gehen und am Ende den Jackpot gewinnen.

Joyn zeigt jeweils eine Folge "Das Duell um die Geld" ab Montag kostenlos, die nächste Folge lässt sich ebenfalls montags schon vorab bei Joyn PLUS+ streamen. In Folge zwei zocken dann Musikerin Shirin David, Rapper Ski Aggu und Schauspielerin Jessica Schwarz am Pokertisch.

In weiteren Folgen zu Gast bei "Das Duell um die Geld": Schauspielerin Palina Rojinski, Kabarettistin Hazel Brugger, "World Wide Wohnzimmer"- Twin Benni Wolter, Musiker Michi Beck, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Edin Hasanovic, Comedian Till Reiners, Choreografin Nikeata Thompson, Musiker Sasha, Moderator Micky Beisenherz, Sängerin Lary, Moderator Steven Gätjen, Autorin Sophie Passmann, Entertainer Riccardo Simonetti, Twitch-Streamer Papaplatte, Moderatorin Jeannine Michaelsen und Autor Benjamin von Stuckrad-Barre.

"Das Duell um die Geld" - acht neue Folgen, ab 4. November 2024, immer montags kostenlos und vorab streamen auf Joyn

