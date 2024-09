rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Sandra Fritsch ist die neue Leiterin des rbb-Studios Cottbus

Cottbus (ots)

Die in Cottbus aufgewachsene Sandra Fritsch leitet seit Anfang September das dortige Regionalstudio des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Am Donnerstag (26.9.) vollzog der rbb den Staffelstabwechsel von der bisherigen Studioleiterin Angelika Jordan zu Sandra Fritsch bei einem Empfang in der Kantine "Tellheim" des Staatstheaters Cottbus auch offiziell. Fritsch wird wichtige Ansprechpartnerin für die Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschaft in der Region.

rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Der Struktur- und Klimawandel, die sorbische Tradition und Sprache, neue politische Kräfteverhältnisse - Sandra Fritsch kennt die Region und ihre Themen. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie Südbrandenburg im rbb-Programm kraftvoll vertreten."

rbb-Chefredakteur Dr. David Biesinger: "Ich kenne Sandra Fritsch als aufmerksame Zuhörerin und hervorragende Journalistin. Unter ihrer Leitung wird das Regionalstudio weiter konsequent crossmedial berichten - für die Region, aber auch für ganz Brandenburg."

Die gebürtige Lausitzerin und profilierte Journalistin Sandra Fritsch hat bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn acht Jahre im Cottbusser rbb-Studio gearbeitet. Anschließend war sie Nachrichtenredakteurin und Moderatorin für Antenne Brandenburg. Bekannt ist sie auch als Pilotin des Antenne-Verkehrsfliegers, mit dem sie 15 Jahre lang aus der Luft live berichtete.

Nach ihrer Zeit als Leiterin des Regionalbüros Perleberg hat Sandra Fritsch am Aufbau des crossmedialen Newscenters (CNC) des rbb mitgearbeitet. Zuletzt arbeitete sie als Planerin und Chefin vom Dienst wieder für Antenne Brandenburg. Sandra Fritsch, Jahrgang 1979, ist in Altdöbern geboren. In ihrer neuen Aufgabe folgt sie auf Angelika Jordan, die sich Ende August in den Ruhestand verabschiedet hat.

Im rbb-Studio Cottbus arbeiten rund 50 feste und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Hörfunk, Fernsehen und digitale Kanäle. Sie produzieren Programm in deutscher und niedersorbischer Sprache für rbb und ARD. Das Berichtsgebiet des Studios umfasst neben der Stadt Cottbus die Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster und Dahme-Spreewald.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell