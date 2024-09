rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Twitch trifft TV - rbb verbindet Zuschauerwelten und bringt erfolgreiches Twitch-Dialog-Format "Politik & wir" live ins Fernsehen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Am 24. September 2024 sendet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) um 20.15 Uhr erstmals das rbb/ARD Twitch-Community-Format "Politik & wir" parallel live im Fernsehen. Host Florian Prokop diskutiert zwei Stunden lang mit Johannes Vogel, Stellvertretender Bundesvorsitzender FDP, und Anja Bröker, Sprecherin Deutsche Bahn, zum Thema "Werde hier deinen Bahnfrust los: Wie macht Reisen wieder Spaß?". Über Mediengrenzen hinweg bringt der rbb Twitch-Nutzerinnen und Nutzer sowie Fernseh-Zuschauende miteinander auf Augenhöhe ins Gespräch. Jüngere Menschen bei Twitch sowie das Fernsehpublikum können sich in dem Dialog-Format live beteiligen und mitdiskutieren. Durch die parallele Übertragung im rbb Fernsehen können auch die Reaktionen der TV-Zuschauenden in die Sendung einfließen.

"Es ist ein Wagnis mit Gewohntem zu brechen", sagt rbb-Programmdirektorin Katrin Günther. "Twitch spricht eigentlich jüngere Menschen an als unser Stammpublikum im rbb Fernsehen. Wir wollen jetzt diese unterschiedlichen Generationen zusammenbringen, miteinander diskutieren lassen. Denn genau das entspricht unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag."

rbb-Chefredakteur Dr. David Biesinger ergänzt: "'Politik & wir' hat sich bei Twitch in kürzester Zeit als junges ARD-Politik-Format etabliert. Der Austausch zu gesellschaftspolitischen Themen ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Demokratie."

"Politik & wir"

"Ist Erben ungerecht?", "Sollen wir der Ukraine weiter Waffen liefern?", "Verbockt die Politik unsere Rente?" - Es sind Fragen, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaft betreffen, und bei "Politik & wir" werden sie seit Anfang des Jahres radikal offen diskutiert. Dabei gehen Nutzerinnen und Nutzer mit politisch Verantwortlichen in den direkten Austausch und fordern sie immer wieder heraus. "Politik & wir" sucht nicht nur Probleme, sondern fragt nach Lösungen. Das geschieht auf dem ARD-Kanal der interaktiven Live-Video-Plattform Twitch, die es ermöglicht, Nutzerinnen und Nutzer mit politischen Themen zu erreichen, für die lineares Fernsehen keine Rolle spielt. Am morgigen Dienstag wird das Format für 60 Minuten parallel live im rbb Fernsehen übertragen. Im Anschluss können die Zuschauenden den Talk weitere 60 Minuten auf Twitch verfolgen.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell