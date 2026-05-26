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Erste Liga. 9,8 Millionen Zuschauer bei Relegationskrimi Paderborn - Wolfsburg. SAT.1 holt Tagessieg.

Unterföhring (ots)

Top-Quote für entscheidendes Duell: Die Live-Übertragung des Bundesliga Relegationsrückspiels zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg in SAT.1 erzielt herausragende 25,9 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt verfolgten am Montagabend 9,8 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren) den 2:1-Erfolg des SC Paderborn in der Verlängerung. Die Ostwestfalen steigen damit in die Bundesliga auf. Tagessieger: SAT.1 setzt sich mit 11,6 Prozent Tagesmarktanteil (Z. 14-59 J.) erneut an die Spitze der TV-Quotentabelle. Basis: Marktstandard Bewegtbild Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 26.05.2026 (vorläufig gewichtet)

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