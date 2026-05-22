SAT.1

Tagessieg! SAT.1 holt mit Fußball-Relegation starke 17,9 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

Starker Fußballabend und Tagessieg für SAT.1. Die Live-Übertragung des Bundesliga Relegationsspiels zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn erzielt hervorragende 17,9 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. SAT.1 setzt sich damit an die Spitze der TV-Quotentabelle am Donnerstag. "ran Fußball" begeistert insgesamt 8,0 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren). Das entscheidende Rückspiel am Montag, 25. Mai zeigen SAT.1 und Joyn ebenfalls live ab 19:50 Uhr. "ran Fußball" live ab 19:50 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Freitag, 22. Mai: 2. Bundesliga, Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth Montag, 25. Mai: Bundesliga, SC Paderborn - VfL Wolfsburg Dienstag, 26. Mai: 2. Bundesliga, SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen Basis: Marktstandard Bewegtbild Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 22.05.2026 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell