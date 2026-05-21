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Jochen Schropp gewinnt "Promi Taste" 2026! Simone Ballack, Francis Fulton-Smith und Anni Friesinger-Postma treten 2027 an

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Unterföhring (ots)

Orientalische Bulette mit Baba Ghanoush, Zitronen-Minze-Joghurt und frischem Kräutersalat. Mit diesem außergewöhnlichen Löffel gewinnt Schauspieler und Moderator Jochen Schropp die erste Staffel von "Promi Taste" in SAT.1, den Pokal und 10.000 Euro für den guten Zweck - Freudentränen bei ihm und seinem Coach Frank Rosin! Jochen Schropp: ",The Taste' war eine wilde Zeit, und es berührt mich sehr, dass sich diese emotionale Reise auch über die Bildschirme übertragen hat: Mich haben während dieser Zeit so viele liebenswerte Nachrichten erreicht! Dafür möchte ich mich beim Publikum bedanken, denn das bedeutet mir sehr viel."

Nach "Promi Taste" ist vor "Promi Taste". 2027 treten diese zwölf Promis an, um zu zeigen, was sie am Herd können und auf den Löffel bringen:

TV-Star Simone Ballack, Moderatorin Aminata Belli, Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma, Reality-Star Leyla Heiter, Schauspielerin Laura Osswald, Musikerin Sabrina Setlur, Sportmoderator Florian Ambrosius, Schauspieler Francis Fulton-Smith, Sänger Jay Khan, Schauspieler Christopher Kohn, Diskus-Olympiasieger Lars Riedel und Boxer Simon Zachenhuber.

Wer überrascht mit echten Kochkünsten? Wer überzeugt mit Süße, Säure, Schmelz, Crunch und einfach dem besten Geschmack? Und wer kocht mit welchem Starkoch? Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin buhlen bei der Blindverkostung um die besten Löffel für ihre Teams und stellen sich dann mit ihren Promis den feinen Gaumen hochkarätiger Gastjuroren.

SAT.1 und Joyn zeigen 2027 die 2. Staffel "Promi Taste" mit Moderatorin Angelina Kirsch. Redseven Entertainment produziert.

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