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Alles oder Nichts! SAT.1 zeigt ab Donnerstag alle Bundesliga-Relegationsspiele live

Unterföhring (ots)

Aufstieg. Abstieg. Klassenerhalt. Der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn kämpfen um den letzten Platz in der Fußball Bundesliga. Teil 1 des Relegationsduells zwischen dem Drittletzten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga steigt am Donnerstag, 21. Mai. Am Tag darauf geht es um den Aufstieg bzw. den Verbleib in der 2. Liga. Rot-Weiß Essen will rauf. Die SpVgg Greuther Fürth will bleiben. SAT.1 überträgt alle Relegationspartien ab 19:50 Uhr live im Free-TV. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Jonas Friedrich, Reporterin Andrea Kaiser und Reporter Markus Herwig berichtet aus den Stadien. Als Experten sind Europameister Markus Babbel, Gladbach-Legende Lars Stindl und der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier im Einsatz. Die alles entscheidenden Rückspiele am 25. und 26. Mai zeigen SAT.1 und Joyn ebenfalls live ab 19:50 Uhr. Auf Joyn geht es bereits um 19:25 Uhr los mit dem exklusiven "Relegation: Warm Up!". "ran Fußball" live ab 19:50 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Donnerstag, 21. Mai: Bundesliga, VfL Wolfsburg - SC Paderborn Freitag, 22. Mai: 2. Bundesliga, Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth Montag, 25. Mai: Bundesliga, SC Paderborn - VfL Wolfsburg Dienstag, 26. Mai: 2. Bundesliga, SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen Die Bundesliga-Partien werden auch in UHD und Dolby Atmos übertragen. Mehr Infos zum Empfang unter sat1.de/uhd.

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