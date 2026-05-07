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"Rex begleitet mich durchs Leben." Andrea Kaiser wird in "Kommissar Rex" vom Fan zum Gaststar - am Montag, 11. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1

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Unterföhring (ots)

Andrea Kaiser kennt das Rampenlicht aus Sporthallen und von Rasenplätzen als "ran"-Moderatorin und -Reporterin - doch bei "Kommissar Rex" war sie immer nur Zuschauerin. Seit ihrer Schulzeit verfolgt die 44-Jährige die Abenteuer des berühmten Schäferhundes vor dem Fernseher. Jetzt geht für sie ein Traum in Erfüllung: In der fünften Folge am Montag, 11. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1 spielt die Tierfreundin und Hundemama die Leiterin eines Wiener Tierheims.

"Rex begleitet mich durchs Leben. In meiner Schulzeit war Rex fester Bestandteil im TV-Programm. Eigentlich hat's jeder in meiner Klasse geschaut. Und jetzt sitze ich montagabends mit meinem Sohn vorm Fernseher und schaue es wieder! Kommissar Rex ist Familienunterhaltung und Feel-Good-Stimmung. Und ich kenne niemanden, der den Augen von Rex widerstehen könnte", schwärmt Andrea Kaiser von der Serie mit dem tierischen Kommissar.

In der Folge sind Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) und Rex raffinierten Diamantenräubern auf der Spur. Spürnase Rex wittert Sprengstoff in einem Kongresssaal - doch wird zunächst nicht ernst genommen. Max und Rex müssen daraufhin eine organisierte Verbrecherbande undercover infiltrieren, um einen aufwändigen Coup zu verhindern. Es kommt zu einem dramatischen Showdown.

Das ist "Kommissar Rex":

Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und deren Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer). Für Max ist Rex mehr als ein vierbeiniger Kollege. Er teilt mit dem Schäferhund auch sein Zuhause. Der erfahrene Ermittler ist Single und leidet noch immer unter der Trennung von Ex-Frau Sarah (Marie Burchard). Doch seitdem ihre gemeinsame Tochter Anna (Sophie Borchhardt) aus Südamerika zurück ist und Max auch Sarah wieder öfter sieht, flammen die alten Gefühle wieder auf.

"Kommissar Rex" ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und dem ORF im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von Fisa+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und dem Land Niederösterreich.

"Kommissar Rex", Folge fünf von sechs, am Montag, 11. Mai 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Alle bisherigen Staffeln von "Kommissar Rex" sind kostenlos auf Joyn abrufbar.

Pressekontakt:

Sandra Mohr, Hendrik Hübner

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phone: +49 (0) 89 95 07-1121, o. -1176

email: Sandra.mohr@seven.one, hendrik.huebner@seven.one

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