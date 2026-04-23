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Die Feuerwehr kommt. Die Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" startet am Montag, 1. Juni, in SAT.1

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Unterföhring (ots)

SAT.1 setzt weiter auf Fiction am Vorabend. Mit 162 Folgen startet die neue Feuerwehr-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" am Montag, 1. Juni, 18 Uhr. SAT.1 zeigt die Serie in Doppelfolgen. Schon ab Freitag, 29. Mai, laufen auf Joyn zehn Folgen.

Die Serie erzählt von der Krankenschwester Frieda (Laura Lippmann), die in ihrer Heimat im Elbsandsteingebirge gegen die Schließung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr kämpft. Dabei sorgt Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) für unerwartetes Herzklopfen. Das macht Friedas Leben gleichzeitig schöner und komplizierter: Frieda muss die Beziehungen zu dem charmanten Feuerwehrmann und ihrer alten Liebe, dem Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), ins Gleichgewicht bringen.

Zum Inhalt:

Frieda (Laura Lippmann), eine alleinerziehende Intensivkrankenschwester, kehrt mit ihrer 18-jährigen Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) in das idyllische Liebitz im Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz zurück. Dort erkennt sie schnell, dass ihre Heimat sie mehr denn je braucht. Ihr Ex-Partner und Vater von Pippa, Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), plant die Schließung der örtlichen Feuerwehr - ein Vorhaben, das Frieda als Tochter des ehemaligen Wehrleiters Otto (Andreas Borcherding) nicht akzeptieren kann. Doch während sie entschlossen um die Rettung der freiwilligen Feuerwehr kämpft, gerät ihr Herz in ein emotionales Chaos: Soll sie dem Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) eine Chance geben, oder flammt die alte Liebe zu Felix wieder auf? Wird es Frieda gelingen, die Feuerwehr zu retten und den Zusammenhalt in Liebitz zu stärken?

"Frieda - Mit Feuer und Flamme" läuft ab Montag, dem 1. Juni 2026, um 18 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und ab dem 29. Mai auf Joyn. Die Serie wird produziert von Saxonia Media.

Pressekontakt:

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