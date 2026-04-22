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Auf Mörderjagd. SAT.1 zeigt die neue US-Crime-Serie "Hunting Party" ab Dienstag, 28. April 2026

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Unterföhring (ots)

22. April 2026. Crimetastisch: SAT.1 zeigt ab Dienstag, 28. April 2026, 20:15 Uhr, die brandneue Crime-Serie "Hunting Party - Die Mörderjagd" in Doppelfolgen. In der spannenden US-Serie wird die EX-FBI-Profilerin Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) zurück in den Dienst beordert, als eine mysteriöse Explosion in einem streng geheimen Gefängnis die gefährlichsten Serienmörder der Welt auf freien Fuß setzt. War die Explosion ein folgeschwerer Unfall oder ein akribisch geplanter Gefängnisausbruch? Als Bex eingehende Recherchen zum Hochsicherheitstrakt anstellt, gerät die FBI-Profilerin in eine Verschwörung ...

"Hunting Party - Die Mörderjagd" ab Dienstag, 28. April 2026, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere in SAT.1. und kostenlos auf Joyn.

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