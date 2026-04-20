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Löffel schlemmen und gewinnen! Steffen Henssler, Elif Oskan, Tim Raue und Alexander Herrmann treten zur 15. Staffel "The Taste" an

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Unterföhring (ots)

Löffel schlemmen und gewinnen! Steffen Henssler, Elif Oskan, Tim Raue und Alexander Herrmann treten zur 15. Staffel "The Taste" an

Unterföhring, 20. April 2026.Kulinarisch, köstlich, gut! Steffen Henssler, Elif Oskan, Tim Raue und Alexander Herrmann lassen sich zurzeit lecker gekochte Löffel schmecken: Sie drehen in München die 15. Staffel "The Taste" und treten erneut an, um die erfolgreiche SAT.1-Kochshow zu gewinnen. Welche Kandidaten kochen in der Blindverkostung die besten Löffel und ergattern einen Platz in einem der vier Teams?

Angelina Kirsch moderiert die 15. Staffel. SAT.1 und Joyn zeigen "The Taste" im Herbst.

Für alle Löffel-Fans verkürzen SAT.1 und Joyn die Wartezeit aktuell jeden Mittwoch um 20:15 Uhr mit der ersten Staffel "Promi Taste".

"The Taste" wird produziert von Redseven Entertainment.

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