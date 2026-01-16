localsearch

localsearch erklärt: Tipps für gutes Prompt Engineering

Zürich (ots)

localsearch erklärt in der Themenserie "Digitales 1x1 für KMU", wie gezielte KI-Eingaben bessere Ergebnisse liefern und warum Unternehmen in Prompt Engineering investieren sollten.

KI verändert das Nutzerverhalten im Internet und stellt KMU vor neue Herausforderungen. Sie liefert direkt Antworten ohne Klick auf eine Website (Zero-Click-Suche). Unternehmen müssen ihre Inhalte so aufbereiten, dass sie von KI-Modellen zitiert werden (Generative Engine Optimization). Zugleich ist generative KI längst ein bewährtes Werkzeug im täglichen Geschäft. Ob für Marketingtexte oder Kundenkommunikation: Je präziser die Aufgaben formuliert sind, desto besser sind die Ergebnisse. Genau hier setzt Prompt Engineering an - mit neuen Vorteilen für KMU.

Qualität statt Halluzination: Was gute Prompts ausmacht

Prompt Engineering bedeutet, KI gezielt und verständlich anzuleiten. Das umfasst vor allem:

eindeutige Rollenanweisungen

genügend Kontext und Informationen

definierte Qualitätsregeln wie Länge und Stil

Optimierung der Eingaben

Gut formuliere Prompts verringern das Risiko für falsche oder erfundene Inhalte (Halluzinationen). Ohne dieses Wissen bleiben viele Möglichkeiten ungenutzt. Die Ergebnisse sind ungenau, widersprüchlich oder müssen mühsam überarbeitet werden. Für KMU bedeutet das mehr Zeitaufwand und weniger Effizienz, während Nutzende schneller unzufrieden werden. Mit logisch strukturierten Prompts entstehen verlässliche Antworten und effizientere Abläufe.

Best Practices von localsearch für professionelle KI-Ergebnisse

Für den erfolgreichen KI-Einsatz empfiehlt localsearch ein klares Vorgehen. Prompts sollten einheitlich aufgebaut und in einfache Bausteine gegliedert sein. Wiederverwendbare Vorlagen sorgen für gleichbleibende Qualität und sparen Zeit. Weiterhin wichtig: Geprüfte Datenquellen einbinden, damit die KI mit verlässlichen Informationen arbeitet. Verbindliche Sicherheitsvorgaben sowie Schulungen helfen Teams, wirksam und verantwortungsvoll mit KI umzugehen, wie localsearch betont.

Der Online-Marketing-Partner für Schweizer KMU unterstützt mit passenden Lösungen, darunter digitalONE für eine einheitliche, gepflegte Online-Präsenz oder advertiseONE für zielgerichtete Werbekampagnen.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

Original-Content von: localsearch