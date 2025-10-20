Bertrandt AG

Bertrandt erhält Bosch Global Supplier Award 2025

Auszeichnung für langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit

Bild-Infos

Download

Ehningen (ots)

Bertrandt wurde mit dem renommierten Bosch Global Supplier Award 2025 für herausragende Lieferantenleistungen in der Kategorie "Indirekter Einkauf" ausgezeichnet. Damit gehört Bertrandt zum exklusiven Kreis der besten Lieferanten des internationalen Technologie- und Dienstleistungsunternehmens Bosch, die weltweit aus mehreren tausend Unternehmen als Preisträger hervorgehen.

Als Dienstleister legt Bertrandt großen Wert auf eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Bertrandt mit Bosch zusammen. Gemeinsam konnten die beiden Unternehmen schon viele Projekte erfolgreich umsetzen. In diesem Jahr hat Bosch Bertrandt mit einem globalen Lieferantenpreis in der Kategorie "Indirekter Einkauf" ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und würdigt besonders die konsequente Priorisierung von Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit und Innovation in der Zusammenarbeit.

"Es hat für uns eine große Bedeutung, aus mehreren tausend Lieferanten weltweit in diesem Jahr mit dem Bosch Global Supplier Award ausgezeichnet worden zu sein. Das unterstreicht die Qualität unserer Dienstleistungen und zeigt unsere breite Lösungskompetenz sowie die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Bosch. Wir werden auch künftig alles daransetzen, gemeinsam innovative und nachhaltige Projekte zusammen mit Bosch voranzutreiben," betont Michael Lücke, Mitglied des Bertrandt Vorstands.

Gemeinsam mit den beteiligten Projektteams der letzten Jahre sowie dem Sales Team, steht der Bertrandt Key Account Manager, Ulrich Schatz, seit vielen Jahren für die effiziente und zielgerichtete Entwicklung der Kundenbeziehung. "Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ist die Auszeichnung ein starkes, motivierendes Signal für die Wertschätzung und das Vertrauen in Bertrandt und ergänzt damit unseren seit 2019 bestehenden Status als Vorzugslieferant von Bosch", so Ulrich Schatz.

Original-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell