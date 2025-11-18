PRESSEPORTAL Presseportal Logo

localsearch

localsearch Success Story: Healthyeye Vision erhält 2x mehr Patientenanfragen

Zürich (ots)

In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der KMU in der Schweiz, erzählt Dr. Enrique Sanchez von Healthyeye Vision, wie gezielte Online-Massnahmen Reichweite und Patientenanfragen erhöht haben.

Healthyeye Vision ist ein etabliertes Netzwerk von drei Augenpraxen, das sich auf moderne Diagnostik und individuelle Betreuung spezialisiert hat. Um die eigene Sichtbarkeit im Internet zu steigern, setzte das Team rund um Dr. Enrique Sanchez auf die digitale Expertise von localsearch. Gemeinsam wurde eine neue Website realisiert und die Online-Präsenz umfassend optimiert - mit messbarem Erfolg.

Online-Auftritt von Healthyeye Vision überzeugt auf ganzer Linie

"Die neue Website von localsearch bringt unsere Augenpraxen digital auf ein neues Level", sagt Dr. Sanchez. In Kombination mit Google Ads-Kampagnen konnte Healthyeye Vision die Reichweite deutlich ausbauen. So unterstützt der Marketing- und Werbepartner mit seiner digitalen Lösung advertiseONE Schweizer KMU dabei, kanalübergreifend Online-Werbung zu schalten und im Markt präsent zu bleiben.

Das Resultat: Die Praxen von Healthyeye Vision erscheinen nun bei Suchanfragen rund um Augenmedizin weit oben in den Ergebnissen und werden von potenziellen Patientinnen und Patienten schneller gefunden. Inzwischen verzeichnen die Augenpraxen in Lugano, Zürich und Biasca sogar doppelt so viele Patientenanfragen als zuvor.

Starke Partnerschaft mit localsearch für nachhaltigen Erfolg

Neben den messbaren Ergebnissen schätzt Healthyeye Vision besonders die partnerschaftliche Kooperation. "Die Zusammenarbeit mit localsearch zeichnet sich durch Effizienz, Nähe zu uns als Kunden und smarte Digitalisierung aus. Zudem ist der Austausch jederzeit angenehm und kompetent", sagt Dr. Sanchez. "Das Beste aber ist, dass wir tolle Resultate erzielen."

Dank der ganzheitlichen Online-Lösung präsentiert sich Healthyeye Vision heute mit einem modernen, professionellen Internetauftritt und ist digital deutlich sichtbarer aufgestellt.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

Pressekontakt:

localsearch (Swisscom Directories AG)
Stefan Wyss, Head of Communications
T +41 58 262 76 82
stefan.wyss@localsearch.ch

Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuell

