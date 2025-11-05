localsearch

localsearch erklärt: Mehr Zeit fürs Business dank Marketing-Automation

localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU", was Marketing-Automation bedeutet, warum es wichtig ist und wie KMU davon profitieren können.

Marketing wird immer digitaler und komplexer. Unternehmen müssen auf verschiedenen Kanälen präsent sein, Kundschaft individuell ansprechen und dabei Zeit und Ressourcen schonen. Genau hier setzt Marketing-Automation an. Sie hilft, Prozesse zu automatisieren, wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen und Kundendaten optimal zu nutzen.

Wenn Online-Marketing automatisch läuft

Marketing-Automation beschreibt den Einsatz digitaler Technologien, um wiederkehrende Marketingaufgaben automatisiert durchzuführen. Dazu zählen etwa

Terminbestätigungen

Erinnerungsnachrichten

Newsletter

personalisierte Werbekampagnen

Die Automatisierung erlaubt es, verschiedene Kommunikationskanäle miteinander zu verknüpfen, wie E-Mail, Social Media oder Online-Anzeigen. So entstehen automatisierte Abläufe, die Kundinnen und Kunden im richtigen Moment ansprechen. Daten und Auswertungen liefern wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten und die Bedürfnisse der Zielgruppen.

"Gerade für KMU ist Marketing-Automation eine geeignete Option, um professionelles Online-Marketing zu betreiben, ohne dafür viel Zeit und Personal zu binden", erklärt das Team von localsearch.

Mit digitalen Lösungen von localsearch zum Erfolg

Für KMU ist Marketing-Automation sehr hilfreich. Es trägt dazu bei, die Effizienz zu steigern und Kundschaft langfristig zu halten. Automatisierte Erinnerungen reduzieren beispielsweise Terminausfälle. Datenbasierte Kampagnen helfen, Angebote passgenau zu platzieren. Auch das Nachfassen nach einem Kauf oder einer Dienstleistung kann automatisiert erfolgen. Dies steigert Wiederbuchungen und stärkt Kundentreue.

Der Schweizer Digitalpartner localsearch unterstützt KMU dabei mit Lösungen. Das All-in-One-Paket digitalONE automatisiert Marketingprozesse im Hintergrund, während advertiseONE gezielte Online-Werbung auf den besten Schweizer Werbeplätzen ermöglicht. Für Betriebe mit Buchungssystemen, wie Restaurants, bietet MyCOCKPIT ein einfaches Termin- und Kundenmanagement. So wird digitales Marketing einfacher, effizienter und messbar erfolgreicher.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

