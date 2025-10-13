localsearch erklärt: B2B- und B2C-Marketing verstehen und gezielt nutzen

localsearch

localsearch erklärt in der Themenserie "Digitales 1x1 für KMU", worin sich B2B- und B2C-Marketing unterscheiden und wie KMU passende Strategien entwickeln.

B2B- und B2C-Marketing prägen die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kundschaft erreichen und Geschäftsbeziehungen gestalten. Beide Ansätze folgen nicht nur eigenen Regeln, Zielsetzungen und Kommunikationswegen. Sie erfordern auch eine klare Differenzierung in der Marketingstrategie.

Was ist B2B- und B2C-Marketing?

B2B-Marketing (Business-to-Business) richtet sich an Unternehmen. Ziel ist der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen an Fachleute, Einkäufer oder Entscheider. Im Mittelpunkt stehen langfristige Geschäftsbeziehungen, Vertrauen und grössere Auftragsvolumen. B2C-Marketing (Business-to-Consumer) fokussiert dagegen auf Privatpersonen. Die Ansprache ist breiter und emotionaler, oft mit dem Ziel eines schnellen Kaufs oder Impulsentscheids.

Die Unterschiede zwischen B2B- und B2C-Marketing zeigen sich unter anderem in

Kaufmotivation : rational und nutzenorientiert (B2B) vs. emotional, preis- oder trendgetrieben (B2C)

: rational und nutzenorientiert (B2B) vs. emotional, preis- oder trendgetrieben (B2C) Entscheider : mehrere Personen und Abteilungen vs. Einzelpersonen oder Haushalte

: mehrere Personen und Abteilungen vs. Einzelpersonen oder Haushalte Kaufdauer : lang und oft vertraglich gebunden vs. kurz bis mittelfristig

: lang und oft vertraglich gebunden vs. kurz bis mittelfristig Inhalte : fachlich, detailliert, z.B. mit Fallstudien und Gewinn-Kosten-Rechnungen vs. kurz, visuell und emotional, z.B. Produktvideos

: fachlich, detailliert, z.B. mit Fallstudien und Gewinn-Kosten-Rechnungen vs. kurz, visuell und emotional, z.B. Produktvideos Kanäle: LinkedIn, E-Mail, Webinare und Fachmessen vs. Social Media, Influencer, Meta Ads oder Google Shopping

Strategien für KMU und digitale Lösungen von localsearch

"Mit klar definierten Zielgruppen, abgestimmten Inhalten und messbaren Kennzahlen sowohl im B2B- als auch im B2C-Marketing können KMU erfolgreich agieren", sagt das Team von localsearch.

Der etablierte Partner für alle digitalen Anliegen der Schweizer KMU unterstützt bei der Umsetzung mit seinen unterschiedlichen Online-Lösungen. So bündelt digtialONE Website, Bewertungen und Social Media zentral an einem Ort. advertiseONE ermöglicht gezielte Werbekampagnen über Google, Bing, Copilot, Facebook, Instagram und die grössten Schweizer Marktplätze, darunter local.ch und search.ch. MyCOCKPIT vereinfacht Termin- und Kundenmanagement und macht Websites zu aktiven Vertriebskanälen.

