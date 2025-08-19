localsearch

localsearch Success Story: 5x mehr Website-Besuchende für Andrea und Christian Hischier

Zürich (ots)

In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, zeigen die Apotheke Sunne-Märt und die Reuss-Apotheke, wie ein professioneller Webauftritt mehr Kunden anlockt.

Digitale Sichtbarkeit wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil, auch in einem traditionsreichen Umfeld wie dem Apothekenwesen. Angesichts des steigenden Wettbewerbs und der veränderten Kundenerwartungen holten die Apotheken-Inhaber Christian und Andrea Hischier localsearch als Digitalexperten an ihre Seite. Ziel war es, ihre zwei Apotheken zukunftssicher zu positionieren und gezielt neue Kundschaft zu gewinnen.

Mehr Reichweite mit localsearch

Seit über 30 Jahren führt das Ehepaar Hischier die Apotheke Sunne-Märt und die Reuss-Apotheke in Bremgarten im Kanton Aargau. Eine persönliche Herzensangelegenheit ist es den Inhabern, Kundinnen und Kunden in Gesundheitsfragen fundiert zu beraten. Doch der Apothekenmarkt hat sich verändert und die Digitalisierung des Angebots ist unerlässlich. "Unsere Kundinnen und Kunden suchen immer mehr online. Wenn wir da nicht präsent sind, verlieren wir sie an die Konkurrenz", erklärt Christian Hischier.

localsearch als erfahrener Partner hat die digitale Präsenz der beiden Apotheken umfassend modernisiert. Das Ergebnis: Die professionellen Internetauftritte haben heute eine größere Reichweite und eine bessere Suchmaschinenplatzierung.

Zuverlässiger Partner mit Rundum-Service

Die Websites erscheinen regelmässig prominent auf der ersten Seite der Suchergebnisse. Die Wirkung bleibt nicht aus: Die Apotheke Sunne-Märt und die Reuss-Apotheke verzeichnen rund fünfmal mehr Besuchende online. Das spiegelt sich auch deutlich in der Kundenfrequenz vor Ort wider.

Besonders überzeugt sind Christian und Andrea Hischier von der reibungslosen und sauberen Umsetzung durch localsearch. Sie mussten sich praktisch um nichts kümmern. "Trotz des grossen Digitalisierungsschubs konnten wir uns dank localsearch auf das konzentrieren, was wir am besten können: unseren Kundinnen und Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen."

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

